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Украинцы вновь заняли первое место по получению видов на жительство в Польше

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Украинцы вновь заняли первое место по получению видов на жительство в Польше

Украинцы заняли первое место по получению новых видов на жительство в Польше в 2020 году.

Об этом сообщает Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Управления по делам иностранцев Польши.

По официальным данным, в настоящее время порядка 460 тысяч иностранных граждан имеют действующий вид на жительство в Польше. За 2020 год их численность увеличилась на 34 тыс. человек. Больше всего новых видов на жительство в 2020 году вновь получили украинцы (29,4 тыс.), на втором месте белорусы (3,2 тыс.), на третьем – грузины (2,4 тыс.), на четвертом –молдоване (1,2 тыс). Большая часть выданных "карт побыту" связана с работой иностранцев – 76%.

По данным в Gremi Personal, большинство желающих получить "карты побыту" в Польше –это молодежь в возрасте 18-40 лет (60%).

"Получение вида на жительство является существенным шагом в процессе интеграции мигрантов в польское общество. Как правило, за ним следуют и другие интеграционные шаги – воссоединение семей, покупка недвижимости, учеба в польских учебных заведениях, ПМЖ и гражданство", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по данным Управления социального страхования Польши (ZUS), по состоянию на конец 2020 года было зарегистрировано 725 тысяч официально работающих в Польше иностранцев. Это на 36 тысяч больше, чем на конец сентября 2020 года, или на 55 тысяч больше, чем в феврале 2020 года.

Самые большие группы иностранцев, застрахованных в ZUS, – это граждане Украины (532,5 тыс.), Беларуси (50,6 тыс.) и Грузии (12,9 тыс.).

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+8
Бегут украинцы от покращення. Сначала соевой покращення было. Теперь еще зе-покращення. Еще одно-два покращення и перепись населения не имеет смысла проводить
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08.02.2021 18:49
+6
Спершу голосують за Кравчука замість Чорновола, потім за Соплю замість Петра, а потім їдуть туди, де люди побудували державу, бо думаюли за кого голосувати.
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09.02.2021 00:08
+5
Порох синок комуняки між іншим, як і клоун. А про решту презиків я мовчу особливо двох перших, що один секретар КПРС чи КПУ, що другий. Так що як правили комуняки так і правлять далі...
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09.02.2021 07:33
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Визет же людям!
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08.02.2021 17:56 Відповісти
...подымать свою страну никто видать не хочет , печалька Украинцы вновь заняли первое место по получению видов на жительство в Польше - Цензор.НЕТ 2796
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08.02.2021 18:18 Відповісти
Бегут украинцы от покращення. Сначала соевой покращення было. Теперь еще зе-покращення. Еще одно-два покращення и перепись населения не имеет смысла проводить
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08.02.2021 18:49 Відповісти
"Пакращення почалися коли комуняки окупували Україну.
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08.02.2021 20:17 Відповісти
Но уже 30 лет они не у власти. Конечно коммуняки 70 лет делали отрицательный отбор в Украине и это главная их вина. Но 30 лет страна даже не стала на путь устойчивого развития-это вина самих Украинцев. Как и то что сейчас нами руководит клоун
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09.02.2021 01:18 Відповісти
Порох синок комуняки між іншим, як і клоун. А про решту презиків я мовчу особливо двох перших, що один секретар КПРС чи КПУ, що другий. Так що як правили комуняки так і правлять далі...
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09.02.2021 07:33 Відповісти
да пора давно забыть камуняк тухлых щас новый тренд РУКА КРЕМЛЯ
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09.02.2021 08:26 Відповісти
ну а че ты хотел,люди пожить еще хотят,а нашей стране минимум еще 50 лет до уровня Польши, жизни не хватит чтобы дождатся хоть чего то,так что убегают и правильно делают,тут ловить нечего
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09.02.2021 09:34 Відповісти
Цілу Америку і Австралію заселили втікачі від "покращень" за кілька сотень років. Італійці і німці виїздили в США, турки і греки - в Німеччину, поляки - в Британію та Ірландію, молдовани і румуни - в Італію і. т.п. В чому, власне проблема? Я жила і працювала два роки в Лондоні, повернулася додому з новим досвідом, з грошима і спогадами. Хтось повернеться, хтось - ні, хтось приїде до нас. Але, кацапам і прикацапленим аби підшпилити і вкусити. Слідкуйте за киргизами і хачиками у себе вдома, а за дітьми вашої "иліти" в Британії та ЄС, і дізнаєтесь багато нового))))
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09.02.2021 11:45 Відповісти
грустно...
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08.02.2021 19:07 Відповісти
видимо замахались уже поднимать свою страну за 30 лет.
как в советском анекдоте:
- у нас на горизонте коммунизм
- а что такое горизонт ?
- ну это когда идешь, идешь и никогда не доходишь
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08.02.2021 21:43 Відповісти
"На первом месте" это 29 тысяч украинцев. Просто "огромные цифры".
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08.02.2021 23:33 Відповісти
це понад половини населення Новоград-Волинського, де я проживаю. Це дуже багато і це офіційні дані, і ті хто працює по безвізу, а таких там ще більше. Тож цифри вражають, неофіціійно в Україні не більше 37 лимонів населення, а не 41 як подає держстатистика.
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09.02.2021 07:39 Відповісти
Неофіційно і в Польщі ледве 34 млн населення, а не 38, як подає їх держстатистика. І що? Чи потік валюти і новий досвід Україні не потрібні?
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09.02.2021 11:48 Відповісти
Потік валюти треба, просто наші там лишаються, особливо молодь
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09.02.2021 18:36 Відповісти
А кому хочется жить в таком болоте. Лучше клубнику стоя раком сосать, чем за 4500 работать. Ништяк
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09.02.2021 00:05 Відповісти
Спершу голосують за Кравчука замість Чорновола, потім за Соплю замість Петра, а потім їдуть туди, де люди побудували державу, бо думаюли за кого голосувати.
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09.02.2021 00:08 Відповісти
Люди с советской ментальностью,и причем еще очень много таких осталось в Украине и особенно на Донбассе. Украине предстоит долгий эволюционный путь создания ответсвенного общества и государства-если успеем это сделать до того пока страна совсем не развалится
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09.02.2021 01:21 Відповісти
Прям с языка снял)))Всегда говорю, что даже рожденные в совке ,мое поколение должны выдохнуть, тогда может наши дети начнут создавать свое государство без совкового менталитета))По моим наблюдения мои дети уже другие, у них уже ассоциация исключительно проукраинская, и это радует, мышление совсем другое!))
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09.02.2021 01:36 Відповісти
russian asshole, your opinion doesn't interest Ukrainians.
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09.02.2021 08:31 Відповісти
Так, як вдалося полякам, що працюють на німецьких заводах і британських фермах))). Проукраїнське мислення - без НАТО і ЄС Україна не відбудеться. Кацапів і комуняк - нах, рух в Європу - продовжити. Ще питання є, кацапе америкоський?)))
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09.02.2021 11:51 Відповісти
Спит кацап а ему снятся Италийские унитазы, и Польская клубника ,на большее мозгов не хватает))) И что плохого в Польской клубнике если нормально платят? Поляки вот всю Европу подымают, и не орут Английские унитазы, Голландская клубника!))))
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09.02.2021 12:29 Відповісти
не получится учат детей люди с совковым менталитетом и в школе и в ВУЗе и армии. пока не повыкидываете работающих и служащих пенсов.
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09.02.2021 08:30 Відповісти
Боюсь, с такими темпами миграции украинцев свет в Борисполе будет выключать пакистанец.
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09.02.2021 05:56 Відповісти
В польше есть целые районы из которых люди массово выехали по германиям, голландиям, британиям. А 29 тыс - это вообще не показатель для 35 млн страны.
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09.02.2021 08:30 Відповісти
не показатель? ты настойчиво не хочешь признавать что Украина в заднице и что все рвут отсюда когти? люди бегут не только в Польшу, есть еще Чехия,Италия,Португалия,Канада,США... Ты в курсе что в Польском Вроцлаве с начелением около 800тысяч украинцев там живет 100 тысяч,это не показатель?
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09.02.2021 09:38 Відповісти
Так Украина в заднице потому, что граждане хотят жить в заднице. Никому в голову не доходит, что через условные 15 лет тут может быть сегодняшняя польша. Просто ходить на выборы по-приколу не надо, а думать нужно о будущем.
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09.02.2021 13:27 Відповісти
Знаете, что самое печальное? Это когда твой ребенок в русскоязычной семье говорит на украинском, хочет жить в Украине, но тебе приходится ему обьяснять что-то типа "понимаю твой патриотизм, но нет. Тебе надо готовиться уезжать и жить в другой стране"
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09.02.2021 05:58 Відповісти
Если есть мозги, то в Украине легко можно жить более качественней чем батрача на панов в польшах или на гансов в германиях. В том же Киеве, зарабатывая условные 1000 евро больше шансов купить себе квартиру чем в Варшаве или тем более в Берлине при аналогичных раскладах. На заработки или в эмиграцию едут в основном нижние прослойки общества без востребованного образования и без конкретных карьерных перспектив. Поэтому когда у очередного уехавшего спрашиваешь чем конкретно он занимается то в подавдляющем большинстве услышим следующее: мувинг-констракшин в сша, городник-рабочий-принесиподай-таксист в чехиях-польшах-германиях и тд. Следственно, прокачивать надо свои мозги, а не ягодицы для эмиграции.
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09.02.2021 08:49 Відповісти
Погоджуся. Заробляю свою 1000євро в Києві і жодних думок про еміграцію не маю.
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09.02.2021 08:52 Відповісти
а шо ты там в Киеве видишь? Грязь,мусор,раздолбанные дороги,хамство,воровство,взятки,зарплаты в конвертах,отсутствие адекватной инфраструктуры,бабок на вокзале которые торгуют молоком и трусами на роскладушках на тротуарах )
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09.02.2021 09:41 Відповісти
В одному і тому ж полі бджоли шукають мед, а от мухи...
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09.02.2021 09:59 Відповісти
Я много путешествовал по европе и общался с гастербайтерами из разных стран ЕС, которые свалили из своих польш-эстоний-болгарий-венгрий в более успешные государства. У всех у них был подобный тебе склад ума: "моя родина мне ничего не дает, там все плохо и низкие зарплаты, я буду подтирать задницы бюргерам, но зато за 8 евро в час, а не за 12 злотых как на родине".
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09.02.2021 13:24 Відповісти
А в это время, поляки заняли первое место по получению вида на жительство в ирландии, юк и норвегии. Так что было бы выбор, то наши валили бы в более благополучные страны.
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09.02.2021 08:27 Відповісти
Ехали, едут и будут ехать. Украина страна с непрогнозируемым будущим, в любой момент может что угодно произойти. Люди хотят нормально пожить, а не превозмогать каждый день. К сожалению уезжают лучшие, происходит отрицательный отбор.
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09.02.2021 11:55 Відповісти
Так непрогнозирумое будущее сделали 73% граждан. Были бы у них мозги думали бы о будущем, а не о приколах.
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09.02.2021 13:30 Відповісти
Та невже. Только при барыге бежали также как и сейчас, видимо от счасливой и прогнозируемой жизни.
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09.02.2021 13:36 Відповісти
Тупоголовое лошье дальше своего мухосранска ничего не видевшее, к твоему сведению, начали бежать из Украины, как и из других республик совка еще в 80-х, в 90-х и нулевых тенденция только усилилась. Уже минимум два поколения выросло, которые не знают где на карте родина их предков
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09.02.2021 14:46 Відповісти
Типичный соевый скот. При отсутствии аргументов начинает плеваться говном. Быдло совковое.
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09.02.2021 14:49 Відповісти
 
 