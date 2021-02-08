Объем льготных кредитов по программе "5-7-9%" превысил 20 миллиардов, – Минэкономики

От старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-участники выдали 8 630 займов на общую сумму 20,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экномики, торговли и сельского хозяйства (Минэкономики).

Из них более 11,9 млрд грн – рефинансирование предварительно полученных займов, 3,8 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции та 4,5 млрд грн – в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Самыми активными учасниками программы являются представители сельського хозяйства (54%), торговли и производства (18%) и промышленной переработки (15%). По региональной классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская и Киевская области.

В том числе за последнюю неделю банки-участники программы "Доступные кредиты 5-7-9%" подписали 200 договоров на суммы 523 млн грн. В частности, 185 млн грн от общей суммы договоров, составленных за последнюю неделю, составляют договоры по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 70 млн грн – это выданные уполномоченными банками инвестиционных кредитов. Антикризисные кредиты под 3% составляют 268 млн грн.

В Минэкономики напомнили, что Фонд развития предпринимательства заключил договоров о сотрудничестве уже с 25 банками.