БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
704 відвідувача онлайн
Новини Комунальні послуги
564 0
кредит (2946) енергоефективність (374)

850 тысяч украинских семей получили "теплых кредитов" на 3,3 миллиарда

Новини БізнесЦензор Комунальні послуги

850 тысяч украинских семей получили

За шесть лет существования программы "теплых кредитов" ими воспользовались более 850 тысяч украинских семей и получили 3,3 млрд грн.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Константин Гура в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.

Он отметил, что спрос на энергоэффективные материалы и оборудование активизировал экономику, производственные мощности, реализацию проектов по повышению энергоэффективности.

"За 6 лет в рынок энергоэффективных материалов было инвестировано около 9 млрд грн", – сообщил он.

Кроме того, в результате реализации программы "теплых кредитов" сотни тысяч домохозяйств в Украине уже экономят на оплате коммунальных счетов от 20% до 50% расходов.

Программа "теплых кредитов" действует с октября 2014 года для населения и ОСМД. Программой предусмотрено возмещение из госбюджета в следующих размерах:

  • 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) на приобретение негазовых/неэлектрических котлов для физических лиц;
  • 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на приобретение энергоэффективного оборудования/материалов для физических лиц - владельцев частных домов;
  • 40% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) для ОСМД/ЖСК, как юридических лиц, для общедомовых мероприятий.

Напомним, в сентябре 2020 года Кабинет министров принял решение о продлении в 2021 году программы "теплых" кредитов. Однако, на нее заложено всего 150 млн грн, тогда как в бюджете на 2020 год изначально было предусмотрено 400 млн грн по этой программе.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Укринформ


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 