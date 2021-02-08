Биткойн установил новый рекорд стоимости благодаря Tesla

Биткойн подорожал до очередного рекорда и впервые превысил отметку в $44 тыс.

По данным CoinDesk, курс криптовалюты в ходе торгов в понедельник, 8 февраля, подскочил более на 13,75% и по состоянию на 16:20 стоит $43,84 тыс.

Росту стоимости криптовалюты способствовало сообщение о том, что компания Tesla Inc. инвестировала $1,5 млрд в биткойн и планирует начать принимать криптовалюту в качестве формы оплаты, передает Bloomberg.

На заявлениях Tesla биткойн подскочил на 16% до рекордного уровня в $44,8 тыс., но затем несколько скорректировался.

Tesla заявила, что сделала ставку на биткойн после обновления своей инвестиционной политики в прошлом месяце, что позволить компании инвестировать в цифровые активы, а также в золотые слитки и фонды, торгуемые на бирже.

"Мы планируем начать принимать биткойны в качестве формы оплаты за наши продукты в ближайшем будущем, в соответствии с применимым законодательством и первоначально на ограниченной основе", – говорится в заявлении компании.

Принятие биткойна ведущим производителем электромобилей придает большую легитимность электронным валютам, которые в последние годы стали более популярными.