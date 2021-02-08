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Германия выделит 13 миллионов евро на ремонт 12 украинских больниц

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Германия выделит 13 миллионов евро на ремонт 12 украинских больниц

Германия выделяет средства на общую сумму в 13,1 млн евро для усиления 12 медицинских учреждений в восточных областях Украины.

Финансирование проекта будет предоставлено Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития, говорится в сообщении посольства ФРГ в Киеве.

"Целью согласованного проекта является повышение возможностей учреждений здравоохранения на востоке Украины. Финансирование направляется на обновление строительного фонда и энергоэффективное обновление, а также на оснащение 12 медицинских учреждений современными медицинскими приборами и средствами индивидуальной защиты в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей", – отмечают в пресс-службе посольства.

Соглашение о будущем сотрудничестве было подписано в присутствии вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, исполнительного директора Украинского фонда социальных инвестиций (УФСИ) Андрея Лактионова и директора регионального офиса Немецкого государственного банка развития (KfW) в Киеве Курта Штрассера.

В посольстве добавили, что начиная с 2008 года, Федеральное правительство через KfW предоставило содействие на общую сумму 68,7 млн евро на развитие социальной инфраструктуры в Украине.

За эти средств отремонтировали почти 500 социальных объектов, включая школы, детские сады, культурные и медицинские учреждения, водопроводы и жилые помещения для внутренне перемещенных лиц. Так, в восточных областях Украины и в Киеве удалось создать жилье для более 700 переселенцев. Кроме того, дополнительные места в детских садах в Киеве и Львове уже предоставлено для более 2500 детей.

Новый проект дополняет два проекта, которые сейчас находятся в реализации для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и восстановления социальной инфраструктуры, а также для усиления отобранных медицинских центров на Востоке Украины путем проведения капитальных ремонтов помещений с учетом потребностей пациентов и энергоэффективности, а также через оснащение медицинским оборудованием.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Посольство ФРН в Киеве


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