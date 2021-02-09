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Частная фирма через суды получила в пользование гектар столичной земли на ВДНХ

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Частная фирма через суды получила в пользование гектар столичной земли на ВДНХ

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева 5 февраля отдал в частное пользование гектар земли Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ранее – ВДНХ) по ул. Академика Глушкова, 1 в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе "Экспоцентра", решение приняли судьи Сергей Станик, Евгений Шаптала и Каролина Тарасенко, пишут Наші гроші.

"Согласно решению, компания "ВиДи-Искусство" имеет право установить забор и проводить любую деятельность на ВДНХ. Более того, в планах нового владельца территории – приватизация участка главной дороги", – сказано в сообщении.

Представители "Экспоцентра" отметили, что "решение приняли за 5 минут, не допустив на заседание журналистов".

Частная фирма через суды получила в пользование гектар столичной земли на ВДНХ 01

Согласно материалам дела, в мае 2019 года компания "ВиДи-искусство" из группы VIDI обратилась к "Экспоцентру" с предложением заключить договор личного земельного сервитута на участок площадью 1,02 га "для осуществления эксплуатации, контроля и надзора за зданием". Национальный комплекс отказал, ссылаясь на то, что в Земельном кодексе такого вида сервитута не существует.

В дальнейшем фирма еще дважды обращалась с этой же просьбой, но снова получила отказ, после чего подала иск в суд. И 6 августа 2020 года Хозяйственный суд Киева его удовлетворил, признав своим решением согласованной "Экспоцентром" техническую документацию по установлению границ участка, на который распространяется право сервитута, а также признал заключенным договор личного земельного сервитута.

По сути, по этому договору ООО "ВиДи-искусство" получает бесплатно бессрочно участок 1,02 га на территории "Экспоцентра", который может оградить столбиками и знаками, и проводить на нем ту деятельность, которую пропишет у себя в уставе. На части указанного участка (0,39 га) располагается здание – бывший ресторан "Весна", который находится в частной собственности "ВиДи-Искусства".

ООО "ВиДи-Искусство" принадлежит Виталию Джуринскому, владельцу группы VIDI, которая является одним из крупнейших продавцов автомобилей в Украине.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


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Когда уже начнется отстрел судей ?
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09.02.2021 11:13 Відповісти
бандиты в мантиях или в погонах всегда были страшнее ,т.к. грабят и уничтожают именем государства ! за такие преступления надо все конфисковывать , вкл. имущество ближних родственников , давать сроки от 15 лет ... и прекратить действие " закона савченко " ... по этому " закону " выпустили днр корректировщика убийцу свыше 30 людей , вместо 9 лет " отсидел около 9 месяцев - это ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО судебных кланов над людьми и здравым смыслом ....
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09.02.2021 12:12 Відповісти
Почитав про цю історію. Вона вже не перший рік тягнеться. Там керівництво ВДНГ щось хоче від власників будинку. А суд просто дозволив доступ, мова про приватизацію не йде. Коротше, зради нема.
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09.02.2021 16:41 Відповісти
Чекайте, там же не оренда чи приватизація, а сервітут - це зовсім інше. Просто ходити по цій землі дозволили. Які паркани? Яке будівництво???
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09.02.2021 18:18 Відповісти
Тут все спокойно расписано
https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/3691572000930198

Кто-то просто поднял шум на пустом месте как это часто и бывает
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09.02.2021 18:40 Відповісти
 
 