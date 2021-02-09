Частная фирма через суды получила в пользование гектар столичной земли на ВДНХ

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева 5 февраля отдал в частное пользование гектар земли Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ранее – ВДНХ) по ул. Академика Глушкова, 1 в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе "Экспоцентра", решение приняли судьи Сергей Станик, Евгений Шаптала и Каролина Тарасенко, пишут Наші гроші.

"Согласно решению, компания "ВиДи-Искусство" имеет право установить забор и проводить любую деятельность на ВДНХ. Более того, в планах нового владельца территории – приватизация участка главной дороги", – сказано в сообщении.

Представители "Экспоцентра" отметили, что "решение приняли за 5 минут, не допустив на заседание журналистов".

Согласно материалам дела, в мае 2019 года компания "ВиДи-искусство" из группы VIDI обратилась к "Экспоцентру" с предложением заключить договор личного земельного сервитута на участок площадью 1,02 га "для осуществления эксплуатации, контроля и надзора за зданием". Национальный комплекс отказал, ссылаясь на то, что в Земельном кодексе такого вида сервитута не существует.

В дальнейшем фирма еще дважды обращалась с этой же просьбой, но снова получила отказ, после чего подала иск в суд. И 6 августа 2020 года Хозяйственный суд Киева его удовлетворил, признав своим решением согласованной "Экспоцентром" техническую документацию по установлению границ участка, на который распространяется право сервитута, а также признал заключенным договор личного земельного сервитута.

По сути, по этому договору ООО "ВиДи-искусство" получает бесплатно бессрочно участок 1,02 га на территории "Экспоцентра", который может оградить столбиками и знаками, и проводить на нем ту деятельность, которую пропишет у себя в уставе. На части указанного участка (0,39 га) располагается здание – бывший ресторан "Весна", который находится в частной собственности "ВиДи-Искусства".

ООО "ВиДи-Искусство" принадлежит Виталию Джуринскому, владельцу группы VIDI, которая является одним из крупнейших продавцов автомобилей в Украине.