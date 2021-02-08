БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1002 відвідувача онлайн
Новини Нерухомість
7 600 9
дитячий садок (25) ФДМУ (1217)

ФГИ предложил госорганам освободить помещения 140 детских садов

Новини БізнесЦензор Нерухомість

ФГИ предложил госорганам освободить помещения 140 детских садов

Фонд госимущества Украины инициирует переезд органов государственной власти из зданий учреждений дошкольного образования для возобновления работы 141 детского сада по прямому назначению.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

"Возобновление функционирования 141 детского сада – это как минимум 14 тыс. новых мест в них без значительных инвестиций со стороны государства", – сказал замглавы ФГИ Денис Кудин.

Как сообщается, ФГИ подготовил предложения для действующих арендаторов зданий учреждений дошкольного образования по переезду в другие объекты государственной собственности. После переезда госорганов детские сады возобновят работу.

Как сообщил ФГИ, после инвентаризации дошкольных учреждений выявлено 141 здание детских садов, используемых не по назначению. Так, в Волынской области 29 таких объектов, в Киеве – 25, в Полтавской области – 17, Одесской – 16. Арендаторами зданий выступают филиалы Государственной службы занятости (12 объектов), Пенсионного фонда (11), отделения образования (10), сельские советы (9), Нацполиция (8), суды (6) и другие.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  ФГИ


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вірне рішення! Довести його до "ума" треба! Графік, реальний і, приміщень пустующих достатньо! Законодавство єсть давнє...
показати весь коментар
08.02.2021 16:39 Відповісти
а сократить госорганы???
показати весь коментар
08.02.2021 18:58 Відповісти
Вы имели ввиду обрезать лишнее?

Так от госорганов ничего не останется!

Ну такие у нас госорганы, других нет(
показати весь коментар
08.02.2021 20:17 Відповісти
половина помещений 107 лицея в Киеве занята чиновниками из районо и выгнать их оттуда нереально. окопались и держат круговую оборону... а могли бы дать возможность учиться еще как минимум сотне учеников
показати весь коментар
09.02.2021 00:19 Відповісти
Якщо чиновники вважають дистанційне навчання прийнянтним чи можливим, то чому б їм не управляти освітою дистанційно? ФГИ предложил госорганам освободить помещения 140 детских садов - Цензор.НЕТ 5485
показати весь коментар
09.02.2021 02:50 Відповісти
Ха! Ну тоді і їсти будуть заочно... "скільки губами не плямкай а кендюх пустий". ФГИ предложил госорганам освободить помещения 140 детских садов - Цензор.НЕТ 22
показати весь коментар
09.02.2021 08:12 Відповісти
А у нас голова тергромади збирається закритти один із садків. Бо районо нема де розмісттити ФГИ предложил госорганам освободить помещения 140 детских садов - Цензор.НЕТ 1372. плядь, ттисяч 12 у тій громаді, з десяток шкіл. Скільки тих чиновників треба? Інтернет по селах є. Кожен директор школи - чиновник. Ну і координатор і бухгалтер. Все.
показати весь коментар
09.02.2021 02:55 Відповісти
детей и дальше будет всё меньше. По его словам, на смену «заступает» малочисленное поколение украинских рожениц, появившихся на свет в 1997-2006 годах. Количество способных к деторождению женщин уменьшится в полтора раза, пик падения рождаемости придется на 2025 год.
показати весь коментар
09.02.2021 08:09 Відповісти
Резонно.
показати весь коментар
09.02.2021 11:21 Відповісти
 
 