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Украинцы за месяц задекларировали 2,8 миллиарда доходов

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Украинцы за месяц задекларировали 2,8 миллиарда доходов

Граждане Украины уже в январе 2021 года подали 13 тис. деклараций об имущественном состоянии и доходах. В них задекларированы полученные в 2020 году доходы на общую сумму в 2,8 млрд грн.

Как сообщает Государственная налоговая служба, по итогам декларирования сумма налога на доходы физических лиц составила 90 млн грн, военного сбора – 12,7 млн.

Активнее всего декларации подают жители Кировоградской области и Киева – по 1,4 тис. документов соответственно. Наибольшая доля доходов приходится на наследство (подарки) – 446 млн грн, другие доходы – 462 млн грн и иностранные доходы – 124 млн грн.

Доходы в сумме больше 1 млн грн задекларировали 336 человек. Самые большие суммы доходов и налогов указаны в декларациях жителей Полтавской и Сумской областей: с иностранного дохода и дохода от продажи инвестиционного актива ими задекларировано к оплате почти по 10 млн грн.

В Налоговой напомнили, что граждане и физические лица, которые проводят независимую профессиональную деятельность, имеют право подать декларацию за 2020 год до 1 мая 2021 года. Последний день подачи деклараций – 30 апреля 2021 года. Соответствующие налоги должны быть выплачены до 2 августа 2021 года включительно.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Госналоговая


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