Долги "Донецкоблгаза" перед Оператором ГТС выросли еще на 700 миллионов

Долги "Донецкоблгаза" перед "Оператором ГТС Украины" в ноябре 2020 года - январе 2021 года выросли на 700 млн грн.

Об этом глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон написал в Facebook.

"Только за последние три месяца "Донецоблгаз" создал дополнительные 700 млн грн долгов перед "Оператором ГТС Украины". Направили соответствующие обращения в Нацполицию и СБУ", – уточнил Макогон.

Как сообщалось, в апреле 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО "Донецкоблгаз" в реализации схемы с растраты государственного природного газа на миллиарды гривен. По данным следствия, компания поставляла бесплатный газ промышленным предприятиям Донетчины, а долги за него оформляло на жителей области. По данным СБУ, таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме свыше 1,7 млрд грн.

В начале февраля 2021 года Офис генерального прокурора (ОГПУ) завершил досудебное расследование в криминальном производстве по подозрению служебных лиц ЧАО "Донецкоблгаз" в растрате более 500 млн грн средств предприятия. По данным следствия, в 2017-2020 годах менеджеры компании незаконно вывели средства на указанную сумму на счета частных компаний.

В октябре-ноябре 2020 года поставщик "последней надежды" на рынке газа начал обеспечивать топливом 404,55 тыс. клиентов, которые перешли от "Донецкоблгаза".

Отметим, что 38% акций "Донецкоблгаз" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины". Еще около 50% акций компании принадлежит Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited (Гонконг), которые, по данным СМИ, были связаны с Сергеем Курченко.