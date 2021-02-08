Кулеба спрогнозировал ослабление ограничений на полеты за границу летом

Сейчас невозможно прогнозировать точную дату открытия границ, но к лету могут быть введены определенные послабления для путешествий.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге в рамках форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Укринформ.

"Могу предположить, что в летний период определенные послабления для путешествий будут внедрены другими странами, и этими послаблениями смогут воспользоваться украинцы", – сказал Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что сейчас невозможно прогнозировать, когда ограничения пересечения границ, введенные из-за пандемии COVID-19, будут полностью сняты.

Глава МИД заверил, что министерство постоянно работает над расширением списка стран.

Напомним, по данным Минздрава на 5 февраля из ближайших соседей Украины в "красную" зону входят Словакия, Беларусь, Польша, РФ, Румыния, Венгрия, Молдова. Среди стран "красной" зоны также Португалия, Израиль, Испания, Черногория, Чехия, Словения, США, Великобритания, Латвия, Литва, Швеция, Франция, Нидерланды, Швейцария, Италия, Бельгия, Грузия, Австрия, Германия, Канада. Всего около 80 стран.

В перечень стран "зеленой" зоны включены, в частности, Турция, Болгария, Финляндия, Греция, Япония, Индия, Египет.