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Минфин до сих пор не получил 22% паспортов бюджетных программ

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Минфин до сих пор не получил 22% паспортов бюджетных программ

По состоянию на 5 февраля 2021 года из 513 бюджетных программ, требующих утверждения паспортов в текущем году, в Министерство финансов на согласование поступило 398 паспортов, что на 68, или 17,1%, больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Так, министерствами подано 269 паспортов, другими главными распорядителями средств государственного бюджета - 129.

В министерстве напомнили, что до 14 февраля этого года главным распорядителям необходимо утвердить все паспорта бюджетных программ.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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