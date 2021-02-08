Власти Киева анонсировали начало реконструкции моста Патона

На этой неделе коммунальная корпорация "Киевавтодор" начинает процедуру выбора подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию реставрации с приспособлением моста им. Патона.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

По словам чиновника, победитель тендера будет определен в конце марта. Первоначально будет разработан эскизный проект.

В рамках проведения реставрационных работ планируется провести ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары), конструкций пролетных строений, опор и опорных частей, лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу) и колонн (на левом берегу).

"Мост планируется расширить. Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение. Будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе автоматизированная система вычисления веса транспортных средств во время движения", – отметил заместитель председателя КГГА.

По словам Густелева, на мосту появятся велосипедные дорожки в оба направления. Также предполагается расширение тротуаров верховой части моста для обустройства пешеходной части.

"Согласно техническому заданию будет учтена возможность обустройства трамвайных путей. А также возможность подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров", – добавил чиновник.

Он подчеркнул, что при реставрации полного перекрытия движения по мосту не планируется.

Напомним, мост Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост только один раз, в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор текущие ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.

Учитывая аварийное состояние моста, с целью уменьшения нагрузки на сооружение, в 2020 году был ограничен въезд на мост любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн, а также ограничено движение крайними правыми полосами в обоих направлениях.

В 1995 году мост Патона получил признание Американской ассоциации сварки как уникальная сварная конструкция ХХ в.