БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1000 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
3 588 2
КМДА (822) Київ (4316) міст (350) Патон (4)

Власти Киева анонсировали начало реконструкции моста Патона

Новини БізнесЦензор Транспорт

Власти Киева анонсировали начало реконструкции моста Патона

На этой неделе коммунальная корпорация "Киевавтодор" начинает процедуру выбора подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию реставрации с приспособлением моста им. Патона.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

По словам чиновника, победитель тендера будет определен в конце марта. Первоначально будет разработан эскизный проект.

В рамках проведения реставрационных работ планируется провести ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары), конструкций пролетных строений, опор и опорных частей, лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу) и колонн (на левом берегу).

"Мост планируется расширить. Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение. Будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе автоматизированная система вычисления веса транспортных средств во время движения", – отметил заместитель председателя КГГА.

По словам Густелева, на мосту появятся велосипедные дорожки в оба направления. Также предполагается расширение тротуаров верховой части моста для обустройства пешеходной части.

"Согласно техническому заданию будет учтена возможность обустройства трамвайных путей. А также возможность подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров", – добавил чиновник.

Он подчеркнул, что при реставрации полного перекрытия движения по мосту не планируется.

Напомним, мост Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост только один раз, в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор текущие ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.

Учитывая аварийное состояние моста, с целью уменьшения нагрузки на сооружение, в 2020 году был ограничен въезд на мост любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6 тонн, а также ограничено движение крайними правыми полосами в обоих направлениях.

В 1995 году мост Патона получил признание Американской ассоциации сварки как уникальная сварная конструкция ХХ в.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Років на 10.
показати весь коментар
08.02.2021 21:28 Відповісти
Думаю, що не пройде й року, як роботи розпочнуться. Але після пуску метро на Троєщину.
показати весь коментар
08.02.2021 21:38 Відповісти
 
 