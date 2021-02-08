Продажи электромобилей упали в январе на 21%, – "Укравтопром"

В январе 2021 года украинцы приобрели и зарегистрировали 502 автомобиля на электротяге, что на 21% меньше, чем год назад.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Из общкго количества украинцы приобрели 469 легковых автомобилей и 33 – коммерческих.

Доля новых машин на январском рынке легковых электроавтомобилей составила 10% против 6% в 2020 году.

Самым популярным легковым автомобилем на рынке полностью электрических авто стал Chevrolet Bolt – 133 покупателя. На второй позиции оказался прошлогодний лидер Nissan Leaf – 107 приобретений. Пятерку самых популярных электрокаров продолжили модели марки Tesla: Model 3 – 34 шт., Model S – 24 шт. і Model X – 21 шт.

В коммерческом сегменте рынка новыми были только два автомобиля, оба – модели MAN eTGE.