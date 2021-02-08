ДТЭК Ахметова завершил возвращение шахт "Добропольеугля" государству (обновлено)

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова 25 января завершил процесс досрочного возвращения государству шахт "Добропольеугля", которые находились в аренде до 2059 года.

Соответствующие акты подписали новосозданное госпредприятие "Добропольеуголь-добыча", Фонд государственного имущества и "ДТЭК Добропольеуголь", передает пресс-служба ДТЭК.

"Персонал "ДТЭК Добропольеуголь" в полном объеме трудоустроен в ГП "Добропольеуголь-добыча", что позволило госпредприятию уже с 26 января начать добычу угля", – сказано в сообщении.

Также компания в полном объеме оплатила долги за аренду шахт "Добропольеуголь" (230,7 млн грн, включая пеню), которые сформировались с весны 2020 года.

Целостный имущественный комплекс "Добропольеуголь" находился в аренде ДТЭК с 2010 года. По оценке компании, шахты предприятия способны поставлять на ТЭС более 2 млн тонн угля в год (товарного качества).

Как сообщалось, в начале октября 2020 года Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", который ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года. ДТЭК не объяснял, почему группа Рината Ахметова решила тказаться от шахт "Добропольеугля".

Для управления возвращенным ДТЭК шахтами Министерство энергетики создало государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча", назначив его руководителем Александра Коваля. Коваль известен как многолетний топ-менеджер угольных предприятий ДТЭК Рината Ахметова: с 2006 года возглавлял "Свердловантрацит" (в 2011 году передано в аренду ДТЭК), в последние годы работал на ПАО "ДТЭК "Павлоградуголь". Был народным депутатом седьмого созыва от Партии регионов.

При этом государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча" заплатит 397,8 млн грн компании "ДТЭК Добропольеуголь" Ахметова в рамках процесса расторжения договора аренды и передачи государству госкомпании "Добропольеуголь".

Кроме того, в собственности ДТЭК остались обогатительные фабрики для угля шахт "Добропольеугля". Так, госпредприятие "Добропольеуголь-добыча" 26 января подписало договор с ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ" на обогащение угля шахты "Добропольская" стоимостью 201,4 млн грн.