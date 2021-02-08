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ДТЭК Ахметова завершил возвращение шахт "Добропольеугля" государству (обновлено)

Новини БізнесЦензор Енергетика

ДТЭК Ахметова завершил возвращение шахт

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова 25 января завершил процесс досрочного возвращения государству шахт "Добропольеугля", которые находились в аренде до 2059 года.

Соответствующие акты подписали новосозданное госпредприятие "Добропольеуголь-добыча", Фонд государственного имущества и "ДТЭК Добропольеуголь", передает пресс-служба ДТЭК.

"Персонал "ДТЭК Добропольеуголь" в полном объеме трудоустроен в ГП "Добропольеуголь-добыча", что позволило госпредприятию уже с 26 января начать добычу угля", – сказано в сообщении.

Также компания в полном объеме оплатила долги за аренду шахт "Добропольеуголь" (230,7 млн грн, включая пеню), которые сформировались с весны 2020 года.

Целостный имущественный комплекс "Добропольеуголь" находился в аренде ДТЭК с 2010 года. По оценке компании, шахты предприятия способны поставлять на ТЭС более 2 млн тонн угля в год (товарного качества).

Как сообщалось, в начале октября 2020 года Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", который ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года. ДТЭК не объяснял, почему группа Рината Ахметова решила тказаться от шахт "Добропольеугля".

Для управления возвращенным ДТЭК шахтами Министерство энергетики создало государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча", назначив его руководителем Александра Коваля. Коваль известен как многолетний топ-менеджер угольных предприятий ДТЭК Рината Ахметова: с 2006 года возглавлял "Свердловантрацит" (в 2011 году передано в аренду ДТЭК), в последние годы работал на ПАО "ДТЭК "Павлоградуголь". Был народным депутатом седьмого созыва от Партии регионов.

При этом государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча" заплатит 397,8 млн грн компании "ДТЭК Добропольеуголь" Ахметова в рамках процесса расторжения договора аренды и передачи государству госкомпании "Добропольеуголь".

Кроме того, в собственности ДТЭК остались обогатительные фабрики для угля шахт "Добропольеугля". Так, госпредприятие "Добропольеуголь-добыча" 26 января подписало договор с ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ" на обогащение угля шахты "Добропольская" стоимостью 201,4 млн грн. 

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+10
"Поматросил и бросил" как с Киевенерго?
Гнида янык, с лёней космосом передали за 1 коп. Гниде ахметке теплосети Киева.
Эта рыжая сепарская падла 10 лет качало бабки, нихера не модернизировало, а потом вуаля, забирайте ржавые трубы назад в комунальну власнисть, я банкрот.
А щас ТЭЦ типа на ремонте, без сепарского угля (ну Козак под санкциями).

Вот и шахты - высосал гнида все проходки, ТЭЦ на ремонт, а вы лохи забирайте хлам назад.
ДТЭК Ахметова завершил возвращение шахт "Добропольеугля" государству - Цензор.НЕТ 2741
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08.02.2021 16:59
+9
Почему вытерли мой коментарий? Ахметку низзя критиковать, кормиляца всия Украины, который выжал все с предприятий а потом сдал металолом с голодающими рабочими обратно на баланс государства? Чтобы шахтеры шли не к Ахметке стучать касками а перекрывали улицы в Киеве под веселым завыванием Жоподлока?
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08.02.2021 17:56
+7
пока не кремируем ахметку и ему подобных рошенов- страна будет разрушаться, народ выезжать и украины не будет
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08.02.2021 14:33
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05.02.21 20:06
Украина планирует отказаться от угольной промышленности, - Шмыгаль(с)
как-то не согласовно..
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08.02.2021 14:16 Відповісти
Шмыгаль - это говорящая голова ахмета.
Оно говорит Украина, а подразумевает своего хозяина не видя разницы
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08.02.2021 15:05 Відповісти
как-то согласовно..
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08.02.2021 19:23 Відповісти
...... ще й доплати 382млн. грн від Держави? А зношеність основних фондів? Нерівне сватання...
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08.02.2021 17:18 Відповісти
пока не кремируем ахметку и ему подобных рошенов- страна будет разрушаться, народ выезжать и украины не будет
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08.02.2021 14:33 Відповісти
"Поматросил и бросил" как с Киевенерго?
Гнида янык, с лёней космосом передали за 1 коп. Гниде ахметке теплосети Киева.
Эта рыжая сепарская падла 10 лет качало бабки, нихера не модернизировало, а потом вуаля, забирайте ржавые трубы назад в комунальну власнисть, я банкрот.
А щас ТЭЦ типа на ремонте, без сепарского угля (ну Козак под санкциями).

Вот и шахты - высосал гнида все проходки, ТЭЦ на ремонт, а вы лохи забирайте хлам назад.
ДТЭК Ахметова завершил возвращение шахт "Добропольеугля" государству - Цензор.НЕТ 2741
показати весь коментар
08.02.2021 16:59 Відповісти
Почему вытерли мой коментарий? Ахметку низзя критиковать, кормиляца всия Украины, который выжал все с предприятий а потом сдал металолом с голодающими рабочими обратно на баланс государства? Чтобы шахтеры шли не к Ахметке стучать касками а перекрывали улицы в Киеве под веселым завыванием Жоподлока?
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08.02.2021 17:56 Відповісти
Бизнес по украински: государство погасило долги 230,7 млн. грн. (?) государство заплатит еще 397,8 млн. грн. (??) в частных руках оставят обогатительное производство, которое будет снимать сливки(???). А где экономический эффект от такой сделки?
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09.02.2021 08:21 Відповісти
Тупі держслужбовці? ...Все ж так прозоро аж гидко... ДТЭК Ахметова завершил возвращение шахт "Добропольеугля" государству - Цензор.НЕТ 4786
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09.02.2021 08:38 Відповісти
Бизнес по украински: государство погасило долги 230,7 млн. грн. (?) государство заплатит еще 397,8 млн. грн. (??) в частных руках оставят обогатительное производство, которое будет снимать сливки(???). А где экономический эффект от такой сделки?
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09.02.2021 08:39 Відповісти
Є. Але не для держави.
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09.02.2021 08:46 Відповісти
Правильно, все убыточные шахты впарить Украине, пусть живут на дотации с бюджета.
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09.02.2021 10:07 Відповісти
 
 