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"Укравтодор" подписал договор о строительстве моста в Кременчуге за 11 миллиардов

Новини БізнесЦензор Транспорт

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") подписало договор на строительство нового моста в Кременчуге стоимостью за 11,25 млрд грн с турецкой компанией Dogus Insaat Ve Ticaret.

Со стороны "Укравтодора" договор подписал начальник Службы автомобильных дорог в Полтавской области Иван Краповницкий, от компании Dogus Insaat Ve Ticaret – исполнительный директор Толга Аккас (Tolga Akkas), передает Интерфакс-Украина.

В "Укравтодоре", отметили, что новый мост позволит улучшить оптимизацию логистических маршрутов в центре Украины за счет сокращения времени поездок для автомобильного транспорта. Это будет достигнуто благодаря увеличению допустимой скорости для грузовых автомобилей с 36,8-53,3 км/ч до 72,9 км/ч, для автобусов – с 35,7-53,4 км/ч до 71,1 км/ч, для легковых автомобилей – с 39,6-55,3 км/ч до 81,5 км/ч.

"Все участки, которые подпадают под зону строительства, будут выкупаться за государственные средства. Если это будут частные участки, где проживают люди, или еще какие-то другие частные участки, они будут выкупаться, передаваться в собственность государства, а люди будут получать денежную компенсацию за это", – отметил Краповницкий.

Как сообщалось, новый мост будет вантовым и будет иметь четыре полосы движения, по две в каждом направлении. На правом берегу Днепра он будет соединяться с дорогой Н-08, на левом – с нынешней уличной сетью Кременчуга. В этих точках предусмотрено строительство транспортных развязок в разных уровнях. Общая длина сооружений составит более 3 км.

Тендер был объявлен по схеме design-build, поэтому ответственной за разработку проектной документации и исполнителем работ по строительству моста будет одна и та же компания.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+4
"...Общая длина сооружений составит более 3 км..." Бред! Бояться даже назвать длину моста! Это как сам мост 200 метров а подъезд 2800 ?? Пол миллиарда лямов на недомост (как всегда построят какое то бетонное уродство) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????
За эти деньги в США строят такие обьекты как мост Золотые ворота в Сан Франциско и т.д...
ПОЗОР
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08.02.2021 21:26
+3
И какой откат от турок?
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08.02.2021 15:07
+1
Еще одна операция пархатых маланцев по уничтожению в Украине отечественных производителей. Правильно, зачем отдавать заказы своему бизнесу, который платит налоги тут, когда турки пейсатому больше откат предложили?
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08.02.2021 21:14
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И какой откат от турок?
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08.02.2021 15:07 Відповісти
Будет, конечно. У нас без этого - никак. Утешает то, что турки по крайней мере построят и с высоким качеством
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08.02.2021 18:18 Відповісти
Поцікавтеся, хто свого часу замовляв дорогу Київ - Одеса...
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09.02.2021 08:13 Відповісти
Эх, Кременчуг....
Не тото масштаб!
Им бы мост в Крым посмтроить...
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08.02.2021 18:27 Відповісти
Еще одна операция пархатых маланцев по уничтожению в Украине отечественных производителей. Правильно, зачем отдавать заказы своему бизнесу, который платит налоги тут, когда турки пейсатому больше откат предложили?
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08.02.2021 21:14 Відповісти
"...Общая длина сооружений составит более 3 км..." Бред! Бояться даже назвать длину моста! Это как сам мост 200 метров а подъезд 2800 ?? Пол миллиарда лямов на недомост (как всегда построят какое то бетонное уродство) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????
За эти деньги в США строят такие обьекты как мост Золотые ворота в Сан Франциско и т.д...
ПОЗОР
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08.02.2021 21:26 Відповісти
Китайцы построили-бы в 3 раза дешевле. Но видимо не хотели платить откаты и их до аукциона не допустили.
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09.02.2021 01:55 Відповісти
Украина сама не может построить бетонный мост-это пипец. Это-же не ракету на марс и не современный самолет высокотехнологичны. Это блин мост из стали и бетона-из того чего в Украине производится с избытком.
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09.02.2021 01:57 Відповісти
Это коррупционное кодло под названием Укравтодор -нужно сжечь напалмом.
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09.02.2021 07:21 Відповісти
Разом з митницею. А ще з управліннями земельних ресурсів, фондом держмайна, Укроборонпромом, міністерствами і міністрами, держадміністраціями.... де ж скільки напалму взяти?
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09.02.2021 08:19 Відповісти
Новий міст буде чисто автомобільним , чи що . "Укравтодор" подписал договор о строительстве моста в Кременчуге за 11 миллиардов - Цензор.НЕТ 7793 .? Не зрозуміло . По старому ( аварійному ) мосту , проходить ще й залізнична гілка , але про неї тут - ні слова .
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09.02.2021 10:34 Відповісти
місток, канєшно, потрібний він розвантажить м.дніпро, стане окрасою кременчука, але те, що під,їздом з лівого берега будуть вулиці міста, то великий мінус...
ми давно писали, що міст в районі білої церкви одночасно розвантажить і м.дніпро і м.київ з покращенням під,їздів по лівому берегу з боку новомосковська через кременчук і з боку лубен...
правда, окрасою ніякого міста він не слугуватиме
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09.02.2021 13:25 Відповісти
 
 