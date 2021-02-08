Несколько этапов вакцинации в Украине могут стартовать параллельно, – Минздрав

Несколько этапов вакцинации для приоритетных групп в Украине могут стартовать параллельно.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе форума "Украина 30 коронавирус: вызовы и ответы" в Киеве 8 февраля.

"Украина получит 117 тыс. доз вакцины от Pfizer, которой планируется охватить 55 тыс. человек, потому что мы не будем использовать все 117 тыс. доз, а потом ожидать, пока приедет еще одна вакцина. Будет первая доза, вторая доза будет ждать этого же человека на национальном складе. Далее до конца месяца мы ожидаем поставки вакцин еще из двух источников – дополнительные вакцины против COVAX от AstraZeneca (от 2,2 млн) и вакцину, закупленную за средства госбюджета (около 1,2 млн доз в феврале). Это позволит нам получить большое количество вакцины и начать несколько этапов параллельно (первый-третий этап)", – сказал Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

Ляшко добавил, что президент, как главнокомандующий будет вакцинироваться на втором этапе вакцинации. Также во втором этапе могут получать вакцинацию лица, выполняющие критические для государства функции. То есть премьер и министры могут вакцинироваться и без изменения дорожной карты.

Замминистра подчеркнул, что в ближайшем времени будет обновлена дорожная карта вакцинации на первый и второй этапы с четким микропланированием, где будет видно кто из медработника в какой очереди вакцинируется в зависимости от количества вакцин, которое приходит в рамках COVAX.

"Сегодня состоится презентация портала, через который спустя некоторое время можно будет записаться на вакцинацию. Когда кампания по вакцинации в апреле-мае выйдет на полную мощность, мы сможем проводить около 5 млн вакцинаций в месяц", – добавил Ляшко.