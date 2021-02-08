"Укравтодор" ждет подписания соглашения с Китаем по строительству второго моста в Кременчуге

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует строительство второго моста в Кременчуге вместе с объездной города.

Об этом сообщил руководитель департамента строительства и развития дорог "Укравтодора", координатор Национальной программы восстановления мостов Андрей Ивко в ходе подписания договора на строительство нового моста в Кременчуге с турецкой Dogus Insaat Ve Ticaret 8 февраля, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не отказываемся от проекта по строительству еще одного моста, вместе с обходом Кременчуга", – сказал Ивко.

По словам Ивко, сейчас "Укравтодор" ожидает подписания межправительственного соглашения с китайскими партнерами.

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Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") и China road and bridge corporation (CRBC) еще в марте 2017 года подписали меморандум о сотрудничестве в сфере проектирования и финансирования строительства автомобильной дороги М-22/Е-584 Полтава-Александрия на участке объезда Кременчуга с мостовым переходом через Днепр. В Министерстве экономического развития и торговли рассчитывали тогда привлечь через китайскую компанию $300 млн кредита для строительства моста, однако проект так и не был реализован.