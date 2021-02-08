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АЗС (1493) ціни (2974) скраплений газ (1044)

Крупные сети АЗС за выходные повысили цены на автогаз

Новини БізнесЦензор Транспорт

Крупные сети АЗС за выходные повысили цены на автогаз

За выходные (5-8 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 19 коп./л, до 13,95 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 14-17 коп./л, до 13,30 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Хмельницкой, Харьковской и Донецкой областях, где стоимость автогаза выросла на 50 коп./л. В других областях цена выросла на 10-45 коп./л, передает enkorr.

В сетях SOCAR и KLO продукт подорожал на 50 коп./л, до 14,98 и 14,49 грн/л соответственно. На 25 коп./л, до 14,05 грн/л, подняла цены сеть "БРСМ-Нафта".

"Автотранс" и UPG подняли цены на 30 коп./л, до 14,18 и 13,95 грн/л соответственно.

Такие сети как AMIC, Shell, "Рур Груп", "Олас", "Авантаж 7", Marshal, Motto и другие увеличили цифры ценников на автогаз на 20-90 коп./л.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  enkorr


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Это называеца повысили?...Тьфу!
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09.02.2021 08:48 Відповісти
 
 