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Боголюбов (197) позов (114) суд (3141) Приватбанк (1693)

Суд оставил без движения иск Боголюбова о возврате ему 33,25% акций "Приватбанка"

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Суд оставил без движения иск Боголюбова о возврате ему 33,25% акций

Хозяйственный суд города Киева 8 февраля удовлетворил ходатайство "Приватбанка" и оставил без движения иск экс-акционера банка Геннадия Боголюбова о возврате ему 33,25% акций финучреждения ввиду отсутствия в исковом заявлении всех необходимых реквизитов.

Об этом сообщил юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев в ходе брифинга.

"В рамках заседания было установлено, что истец подал исковое заявление с определенными нарушениями, а именно не указал все необходимые реквизиты. Суд принял решение оставить заявление без движения, предоставить истцу 10 дней с сегодняшнего дня на устранение этих недостатков", – сказал Пожидаев, передает Интерфакс-Украина.

Пожидаев добавил, что в случае если истец не устранит недостатки в течение 10 дней, исковое заявление останется без рассмотрения.

По словам Пожидаева, у банка есть несколько аргументов, которые полностью исключают возврат акций Боголюбову, в частности, "банковский" закон № 590-IX, который запрещает требовать акции у государства. Помимо того, на момент подачи иска прошло более трех лет с момента национализации и, соответственно, истек срок исковой давности.

Как сообщалось, Боголюбов 15 октября 2020 года подал три иска в Хозяйственный суд Киева против банка, в том числе о незаконности купли-продажи его доли акций.

Ответчиками по указанному делу, предметом которого является признание недействительным договора, выступают Кабинет министров, "Приватбанк", "Укргазбанк", Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физлиц. Судьей назначена Татьяна Ващенко.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Банк націоналізували, вклали в нього 5 млрд вкрадених грошей. Проси їх у свого соратника бєні і гуляй лєсом, нищеброд.
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08.02.2021 15:27 Відповісти
Все таки какая унас классная страна. Два жида обобрали НААРОД Украины на 5 млрд !!!! баксов и им НИКТО ничего не выдвигает из обвинений.
Как так? Неясно.
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08.02.2021 16:04 Відповісти
практически они другими вещами возвращают, и очень активно
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08.02.2021 16:14 Відповісти
Сосите хер, мисье Жерар.
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08.02.2021 16:29 Відповісти
Подонок он, вместе с дедушкой Беней. Два преступника-вора.
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08.02.2021 18:01 Відповісти
На нары эту гниду надо, пусть там выпрашивает свою пайку. Суд оставил без движения иск Боголюбова о возврате ему 33,25% акций "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 1770
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08.02.2021 20:05 Відповісти
 
 