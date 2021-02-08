Украина не будет покупать российский битум для строительства дорог, – Криклий

Украина не будет закупать российский битум для строительства дорог.

Об этом в эфире программы "16+" на YouTube-канале skrypin.ua заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"В России закупать никто ничего не планирует, это очевидно. Что касается дороговизны ресурса. У нас не закупает министерство, есть заказчики - "Укравтодор", а подрядчики все организуют", - сказал Криклий, передает enkorr.

Криклий также подчеркнул, что строить дороги медленнее или меньше ради экономии средств не будут.

Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации 13 октября 2020 года сняло ограничение на поставки битумов в Украину, действующее с апреля 2019 года.

По данным Консалтинговой группы "А-95", в декабре прошлого года 2020 года были поставлены первые партии российского битума. В частности, с Новошахтинского НПЗ в адрес компаний "Санрайс Логистикс" и "СБМУ Подряд" было отправлено 370 тонн ресурса.

Объем поставок битума на украинский рынок в 2020 году составил 1,12 млн тонн, увеличившись за год на 84,6%. Производство на украинских НПЗ выросло на 50,3% - до 329,7 тыс. тонн. Импорт составил 860,2 тыс. тонн битума, увеличившись за год вдвое - на 427,8 тыс. тонн.

Основным поставщиком битума в 2020 году выступила Беларусь, откуда было поставлено 582,6 тыс. тонн, или 49%, всего украинского рынка.