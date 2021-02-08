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Польша стала крупнейшим экспортером электроавтобусов в Евросоюзе

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Польша стала крупнейшим экспортером электроавтобусов в Евросоюзе

Польша стала крупнейшим экспортером электрических автобусов в Европейском союзе, заняв 46% этого рынка.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Позиции Польши в экспорте электроавтобусов в ЕС укрепились - с 10% процентов в 2017 году до 46% за первые 10 месяцев 2020 года.

Также развивается и местный рынок электроавтобусов. По состоянию на конец 2020 года в Польше насчитывалось 430 таких автомобилей. 

В Польше есть три производителя электрических автобусов, экспортирующих свою продукцию: Solaris в Болехово под Познанью, Volvo во Вроцлаве и MAN Truck & Bus в Стараховице.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  "Укравтопром"


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