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Учреждения образования и здравоохранения получат 6 миллионов дополнительной дотации

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Учреждения образования и здравоохранения получат 6 миллионов дополнительной дотации

Правительство Украины одобрило проект распоряжения "О согласовании распределения дополнительной дотации на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения между местными бюджетами в 2021 году".

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Данный документ разработан с целью обеспечения выполнения норм части пятой статьи 1036 Бюджетного кодекса Украины.

В частности, согласно закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" предусмотрено дополнительную дотацию из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения в объеме 5,9 млн грн, которая распределена между областными бюджетами.

С целью обеспечения выполнения этой нормы Кодекса проектом распоряжения предусматривается согласовать распределение дополнительной дотации, совершенный областными государственными администрациями в определенном ими порядке, между местными бюджетами соответствующей области.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Минфин


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Це прикольно... Шмигалята в ручному режимі наділять когось грошима з державного бюджету, але піаряться, неначе вони дотують зі свого карману. Лайно...
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08.02.2021 12:18 Відповісти
 
 