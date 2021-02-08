Украина не будет закупать российскую вакцину, – Зеленский

Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" ввиду отсутствия подтверждения ее эффективности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" .

"Никакого подтверждения эффективности российской вакцины "Спутник V" не существует", – сказал Зеленский, передает Интерфакс-Украина.

В этом контексте президент отметил, что лучшей возможностью показать эффективность вакцины является глобальная вакцинация населения страны.

"Что касается "Спутника V", то лучший вариант переубедить мир в качестве твоей вакцины – это введение глобальной вакцинации твоего населения, мне так кажется. Я считаю, что, к сожалению, в Украине пока нет своей вакцины, у россиян есть – это позитивно для их населения. У них около 140 млн людей, поэтому перед тем как нам предлагать, необходимо обеспечить свое население. Тогда это о лечении, тогда это о вакцинации, тогда это не о политике", – сказал Зеленский.

Украина будет закупать только безопасные вакцины мировых производителей, заявил президент Украины.

"Никакой официальной информации, что российская вакцина дает эффект 91%, ни от ВОЗ, ни от специалистов мировых не существует. Глава ВОЗ сегодня сказал, что есть несколько ключевых моментов, на которые необходимо обратить внимание, один из них – фейки. Граждане Украине – это люди и точно не кролики, на них экспериментировать мы не имеем права", – сказал Зеленский.

"Сегодня я буду разговаривать с Pfizer. Мы должны получить миллион вакцин в феврале. Помимо этого есть договоренности с китайским производителем. Есть договоренности с Великобританией и США", – добавил Зеленский.

Говоря о вакцинации в Украине, президент подчеркнул, что власти должны дать возможность всем гражданам страны вакцинироваться от коронавируса, однако имеется проблема с доверием людей к вакцинированию.

"Мы должны дать возможность вакцинироваться всем, но 50% в вакцинирование не верит", – сказал Зеленский.

В этом контексте он заявил, что "готов вакцинироваться вместе с военными как верховный главнокомандующий".

Президент также выразил убеждение, что вакцинация для госслужащих и тех, кто работает с людьми, должна быть обязательной.

"Если люди работают на государство и контактируют с людьми, вакцинация должна быть обязательной – врачи, учителя и другие", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский также отметил, что Украина получит 10 млн доз вакцины до лета 2021 года.

По словам Зеленского, Украина также должна зеркально действовать в формате разрешений на поездки в страну иностранцев, учитывая ограничения, которые будут вводить для украинских граждан зарубежные страны, в том числе соседи Украины.

"Мы будем делать то же самое", – сказал Зеленский.