ЕИБ предоставит Украине 50 миллионов евро на вакцинацию от коронавируса, – Минздрав

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 50 млн евро на вакцинацию от COVID-19.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга.

"На предыдущей неделе Кабинет министров утвердил распоряжение президента, которым министра здравоохранения Максима Степанова уполномочили на подписание письма о внесении изменений в финансовое соглашение между Украиной и ЕИБ", - сказал Иващенко, передает Интерфакс-Украина.

"Правительство обратилось к ЕИБ с предложением перераспределить часть средств и направить их на вакцинацию населения в Украине. Кабмин получил подтверждение относительно выделения 50 млн евро, которые будут направлены на закупку вакцин, оборудования для обеспечения холодовой цепочки, а также логистики. В ближайшее время будут подписаны соответствующие изменения в соглашении", - добавил замминистра.