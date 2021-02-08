Вакцинация от COVID-19 должна начаться в Украине 15 февраля, – Радуцкий

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассчитывает, что вакцинация от COVID-19 начнется в Украине 15 февраля.

Об этом Радуцкий сообщил в эфире одного из телеканалов.

"Министр Степанов лично гарантировал и на встрече с фракцией "Слуга народа", и на совещании у президента Украины, в Министерстве здравоохранения, что со второй недели, где-то с 15 февраля, начнется вакцинация первыми дозами вакцины, которые поступят в Украину по системе COVAX. Это будет вакцина Pfizer", - сказал Радуцкий, передает Интерфакс-Украина.

Радуцкий уточнил, что ожидается поступление 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Также Радуцкий добавил, что в конце февраля по системе COVAX в Украину должна поступить вакцина производства компании Astra Zeneca, а в марте-апреле Украина должна получить вакцину, купленную за государственный бюджет.

"У меня нет оснований не верить министру Степанову. Надеюсь, что 15 первые наши врачи, медицинские сестры, санитарки, которые будут работать на мобильных бригадах по вакцинации, и тот медицинский персонал, который работает в инфекционных больницах с больными на COVID-19, получат первые дозы вакцины", - указал он.