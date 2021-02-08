Победитель в тендере на реставрацию моста им. Патона в Киеве будет определен в конце марта

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" начинает процедуру публичных закупок по определению компании-подрядчика, которая разработает проектно-сметную документацию реставрации с приспособлением моста им. Патона в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, победитель будет определен в конце марта.

Первоначально будет разработан эскизный проект.

"Мост планируется расширить. Сейчас на нем семь полос движения, а будет восемь. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение. Будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе автоматизированная система вычисления веса транспортных средств во время движения", - заявил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Планируется, что на мосту появятся велосипедные дорожки в оба направления, также предполагается расширение тротуаров верховой части моста для устройства променадной части.

"Согласно техническому заданию будет учтена возможность устройства трамвайных путей. А также возможность подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров", - добавил Густелев.

В КГГА подчеркивают, что во время реставрации полного перекрытия движения по мосту не планируется, поскольку мост Патона - одна из важных транспортных артерий, соединяющей правый берег столицы с левым.

В рамках проведения реставрационных работ планируется:

ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары);

установление барьерных и перильных ограждений;

ремонт конструкций пролетных строений;

ремонт опор и опорных частей;

ремонт лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу);

реставрация колонн (на левом берегу);

ремонт сообщений с мостом;

ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста;

ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста;

ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).

Мост Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост только один раз, в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор текущие ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.

Учитывая аварийное состояние моста, с целью уменьшения нагрузки на сооружение, в 2020 году был ограничен въезд на мост любого транспорта, нагрузка на ось которого превышает 6,0 тонн, а также было ограничено движение крайне правыми полосами в обоих направлениях.

Мост Патона в качестве технологической памятники эпохи был отмечен памятным знаком Американского общества сварщиков в 1995 году.