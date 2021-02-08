SpaceX отменила запуск ракеты с группой интернет-спутников

Планировавшийся 7 февраля запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink отменен.

Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Попытка запуска спутников Starlink в выходные отменена в целях проведения дополнительных проверок ракеты-носителя", - говорится в сообщении, передает Интерфакс-Украина.

При этом указывается, что очередной запуск группы интернет-спутников будет предпринят с помощью другой ракеты 12 февраля.

Старт планируется осуществить 12 февраля в 00:25 по времени Восточного побережья США (06:25 по киевскому времени) с 40 стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Это будет уже 19-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 4 февраля. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1083 космических аппаратов системы Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.