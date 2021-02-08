Зеленский поручил за три месяца запустить программу подготовки инженеров-конструкторов "Антонова"

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение ГК "Укроборонпром" совместно с Министерством образования и науки, а также "НТУУ "КПИ" создать и запустить за три месяца программу подготовки инженеров-конструкторов предприятия "Антонов".

Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Facebook.

"Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами. Поэтому президент Владимир Зеленский дал поручение "Укроборонпрому", в который входит предприятие "Антонов", совместно с Министерством образования и науки и НТУУ "КПИ" создать и в течение трех месяцев запустить специальную программу подготовки инженеров-конструкторов им. О. К. Антонова, а Кабинету министров - разработать стимулы, чтобы талантливые молодые инженеры могли и дальше прославлять Украину на весь мир", - сказано в сообщении.