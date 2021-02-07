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"Альфа-Банк" покупает у польского Getin Holding банк в Украине, – СМИ

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"Альфа-Банк" покупает у польского Getin Holding банк в Украине, – СМИ

Покупателем принадлежащего польскому Getin Holding украинского "Идея Банка" может стать "Альфа-Банк".

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источники на банковском рынке.

"Рафал Ющак (генеральный менеджер "Альфа-Банка", – ред.) приезжал к владельцу Лешеку Чернецкому и договорился о продаже, так как Лешека "прижал" польский регулятор", – рассказал один из собеседников издания.

Один из топ-менеджеров "Альфа-Банка" подтвердил эту информацию, отказавшись назвать сумму сделки.

Стороны планируют закрыть сделку до конца лета 2021, говорят собеседники.

В пресс-службе "Альфа-Банка" информацию о сделке не комментируют.

В июле прошлого года "Альфа-Банк Беларусь" интересовался покупкой белорусского "Идея Банка", который также выставлен на продажу. Но право заключить договор на покупку "Идея Банка" до 1 марта 2021 года получил белорусский "МТБанк".

Как сообщалось, польский Getin Holding S.A. 5 февраля подписал договор с украинским покупателем о продаже 100% акций дочернего "Идея Банка" и 100% акций компании New Finance Service.

В начале января власти Польши провели принудительную реструктуризацию принадлежащего Getin Holding польского банка Idea Bank S.A. в связи с недостаточностью капитала, передав финучреждение второму по величине банку в стране Bank Pekao S.A.

Однако в Национальном банке Украины заверили, что финансовое состояние украинского "Идея Банка" является удовлетворительным, а объем операций финучреждения со связанными лицами, в том числе с польским Idea Bank S.A. и материнской компанией Getin Holding S.A. крайне малы.

Напомним, в июне 2020 года инвесткомпания Dragon Capital расторгла сделку с польским Getin Holding S.A. о покупке 100% акций украинского "Идея Банка". Как поясняли в Dragon Capital, коммерческие условия сделки не были согласованы в установленный договором срок в том числе из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в "Плюс Банк", затем – "Идея Банк", который сейчас на 100% принадлежит польской компании, основным владельцем которой является бизнесмен Лешек Чарнецкий.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (8,06 млрд грн) "Идея Банк" занимал 24 место среди 74 действующих банков.

Джерело:  FinClub
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москали продолжают укрепляться на нашем финансовом рынке
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07.02.2021 23:19 Відповісти
Кацапня скупает Украину.
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08.02.2021 01:15 Відповісти
Всі кацапські банки мають бути закриті а їх активи та пасиви конфісковані в рахунок репарацій і спрямовані на допомогу біженцям. Обмін та будь який обіг ржублів на території України має бути заборонено. Фрідман, власник Альфа-банку є спонсором і вірним соратником ***** і все що він фінансує тут це діяльність на шкоду Україні - від кампаній Садового до "будівництва синагоги в Бабиному Яру...
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08.02.2021 01:26 Відповісти
Курва і тут без москаликів не обійшлося!
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08.02.2021 08:08 Відповісти
Ченстоховська курва московська.
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08.02.2021 09:38 Відповісти
Альфа-банк це --- банк агрессора.
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08.02.2021 09:50 Відповісти
пора бы озвучить все активы российского капитала в Украине!!! это обращение к Цензору
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08.02.2021 12:00 Відповісти
Когда то в Польше была банда, которая постоянно тероризировала население, им ничего не могли сделать, купленные суды, прикормленные политики, основным бизнесом этой банды была продажа автомобилей через свою сеть салонов. Так вот, поляк так достала эта банда, что люди просто перестали покупать авто в их автосалонах, банда обанкротилась и исчезла. Если наше стадо ходит в этот банк, покупает у него услуги, то не надо удивляться, почему он укрепляется на рынке.
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08.02.2021 13:35 Відповісти
 
 