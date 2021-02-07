Пенсионный фонд недосчитался двух миллиардов запланированных поступлений за месяц

Поступления Пенсионного фонда от уплаты Единого социального взноса в январе 2021 года составили 19,9 млрд грн, что на 2,1 млрд грн меньше плана.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, передает БизнесЦензор.

В целом, собственные поступления Пенсионного фонда в январе составили 22,8 млрд грн, а трансферты из государственного бюджета – 13,8 млрд грн. В итоге общие доходы ПФУ в янвае составили 36,6 млрд грн, что на 2,8 млрд грн больше, чем в январе 2020 года.

Читайте также: Рестораны и ТРЦ в Украине возобновляют работу после лондауна в январе

Как сообщалось, поступления Пенсионного фонда от Единого социального взноса в 2020 году составили 254,5 млрд грн, что на 19,7 млрд грн меньше плана.

В том числе в декабре прошлого года поступления от ЕСВ составили 28,1 млрд грн, сократив отставание от плана до 0,3 млрд грн.

Крупнейшие потери поступлений пришлись на введение локдауна весной – в апреле Пенсионный фонд недосчитался 3,7 млрд грн поступлений, в мае – 3,4 млрд грн.

В последующие месяцы разрыв сокращался до ноября, когда был введен "карантин выходного дня".



