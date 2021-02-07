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Пенсионный фонд недосчитался двух миллиардов запланированных поступлений за месяц

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Пенсионный фонд недосчитался двух миллиардов запланированных поступлений за месяц

Поступления Пенсионного фонда от уплаты Единого социального взноса в январе 2021 года составили 19,9 млрд грн, что на 2,1 млрд грн меньше плана.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, передает БизнесЦензор.

В целом, собственные поступления Пенсионного фонда в январе составили 22,8 млрд грн, а трансферты из государственного бюджета – 13,8 млрд грн. В итоге общие доходы ПФУ в янвае составили 36,6 млрд грн, что на 2,8 млрд грн больше, чем в январе 2020 года.

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Как сообщалось, поступления Пенсионного фонда от Единого социального взноса в 2020 году составили 254,5 млрд грн, что на 19,7 млрд грн меньше плана.

В том числе в декабре прошлого года поступления от ЕСВ составили 28,1 млрд грн, сократив отставание от плана до 0,3 млрд грн.

Крупнейшие потери поступлений пришлись на введение локдауна весной – в апреле Пенсионный фонд недосчитался 3,7 млрд грн поступлений, в мае – 3,4 млрд грн.

В последующие месяцы разрыв сокращался до ноября, когда был введен "карантин выходного дня".

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Топ коментарі
+5
Зє не валяй дурня!!! Хочеш бути гідним президентом, запропонуй підняти ЄСВ для великого бізнесу на рівень 2013 року. Це означатиме ріст в два рази надходжень у Пенсійний Фонд, а отже і можливість збільшення пенсій у два рази. Заклич народ вийти на вулиці. Тебе підтримають 10 мільйонів виборців пенсіонерів та мільйони їх дітей. І Зє буде на коні.!!!
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07.02.2021 16:40
+5
Как по детскому наивно... Неужели еще осталось много таких, которые верят, что Зеленский субъект политической жизни в Украине, а тем более, что он способен на что-то хорошее, доброе, вечное?
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07.02.2021 16:53
+4
Ай яй яй, яка не подіванка... Фопы закриваються, та їдуть з України, то деж візмуться надходження і це тільки початок. 😏
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07.02.2021 17:33
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Зє не валяй дурня!!! Хочеш бути гідним президентом, запропонуй підняти ЄСВ для великого бізнесу на рівень 2013 року. Це означатиме ріст в два рази надходжень у Пенсійний Фонд, а отже і можливість збільшення пенсій у два рази. Заклич народ вийти на вулиці. Тебе підтримають 10 мільйонів виборців пенсіонерів та мільйони їх дітей. І Зє буде на коні.!!!
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07.02.2021 16:40 Відповісти
Как по детскому наивно... Неужели еще осталось много таких, которые верят, что Зеленский субъект политической жизни в Украине, а тем более, что он способен на что-то хорошее, доброе, вечное?
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07.02.2021 16:53 Відповісти
Ай яй яй, яка не подіванка... Фопы закриваються, та їдуть з України, то деж візмуться надходження і це тільки початок. 😏
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07.02.2021 17:33 Відповісти
Поїздять і повернуться бо там треба працювать, а не на базарі рилом торгувать.
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08.02.2021 08:14 Відповісти
украинцям ше не догодив жоден призедент
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07.02.2021 17:37 Відповісти
так і є. Все глибше в оппу.
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07.02.2021 17:58 Відповісти
ПФУ банкрут половина надходжень фонду це дотації з держбюджету.
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07.02.2021 19:37 Відповісти
Угу, вернут ЕСВ как было раньше и бац Фонд не банкрот, а олигархи и другие барыги не каждые пол года сменят тачку а раз в год, от них не убудет!
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08.02.2021 09:33 Відповісти
предсказую, что персональным пенсионерам, пенсам из судейских-прокурорских-депутатских и пр. путанских.. пенсий все равно хватит... а вот минимальщикам (коих % 80 если не больше, надо затянуть ремешки...и перестать верить популистам и разговорного жанра артистам)
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07.02.2021 19:41 Відповісти
Пенсионный фонд недосчитался двух миллиардов запланированных поступлений за месяц

=================================
1 З"їли миші
2. Склювали голуби.
3. Зжерла міль
4.розчинилися в повітрі
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07.02.2021 21:51 Відповісти
да...больше локдаунов устраивай, придурок
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08.02.2021 09:07 Відповісти
Представительница Кабинета Министров Украины в парламент пришла на заседание в серьгах стоимостью 3,6 тысяч евро.
В гривнах подобный аксессуар оценивается в 120 тысяч 630 гривен, согласно курсу, установленному национальным банком Украины.
https://49000.com.ua/sluga-naroda-posetila-radu-v-aksess/
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08.02.2021 11:39 Відповісти
"Пенсионный фонд недосчитался двух миллиардов запланированных поступлений за месяц" - кто украл у нищих пенсионеров?
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08.02.2021 13:19 Відповісти
Мы недосчитываемя почти 20 млн населения за последние 30 лет, а вы о фондах.Почему ФОПы должны платить ЕСВ,если им пенсия все равно не светит?
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08.02.2021 13:20 Відповісти
побольше локдаунов вводить надо
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08.02.2021 15:03 Відповісти
Нічого, зате будуть форуми, "грошей немає, але ви тримайтеся."
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08.02.2021 15:32 Відповісти
 
 