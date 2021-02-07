Минсоцполитики упростило смену поставщика газа для получателей субсидий

Министерство социальной политики упростило переход к новому поставщику газа для потребителей, которые получают субсидии.

Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Украинцам, которые имеют субсидии или льготы и хотят сменить поставщика газа, больше не надо никуда ходить, стоять в очередях и подавать дополнительные справки в местные органы соцзащиты. Достаточно в заявке на присоединение указать наличие льготы или субсидии. Поставщик и управления социальной защиты населения разберутся с этими данными самостоятельно", – сообщил глава "Нафтогаза".

Для этого Министерство отдельным письмом разъяснило, что поставщик и управление соцзащиты самостоятельно обмениваются электронными данными о потребителях льготных категорий, а потребители могут дополнительно не приходить к органам соцзащиты со справками от поставщика.

"Это важное положительное изменение для рынка и потребителей, особенно во время пандемии COVID. Мы общаемся со своими клиентами, знаем насколько иногда просто сменить поставщика и как ждали этого обновления уязвимые потребители", – отметил Коболев.

Как сообщалось, Кабинет министров установил предельную цену на газ для нужд населения на февраль-март на уровне 6,99 грн за кубометр.

В случае отказа частных сбытовых компаний продавать газ по граничной цене 6,99 грн за кубометр, поставлять газ всем бытовым потребителям (населению) страны будет "Нафтогаз Украины" как поставщик "последней надежды" (ППН).

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.