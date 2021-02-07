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газ (4446) Нафтогаз (2103) субсидія (273) Міністерство соціальної політики (365)

Минсоцполитики упростило смену поставщика газа для получателей субсидий

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Минсоцполитики упростило смену поставщика газа для получателей субсидий

Министерство социальной политики упростило переход к новому поставщику газа для потребителей, которые получают субсидии.

Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Украинцам, которые имеют субсидии или льготы и хотят сменить поставщика газа, больше не надо никуда ходить, стоять в очередях и подавать дополнительные справки в местные органы соцзащиты. Достаточно в заявке на присоединение указать наличие льготы или субсидии. Поставщик и управления социальной защиты населения разберутся с этими данными самостоятельно", – сообщил глава "Нафтогаза".

Для этого Министерство отдельным письмом разъяснило, что поставщик и управление соцзащиты самостоятельно обмениваются электронными данными о потребителях льготных категорий, а потребители могут дополнительно не приходить к органам соцзащиты со справками от поставщика.

"Это важное положительное изменение для рынка и потребителей, особенно во время пандемии COVID. Мы общаемся со своими клиентами, знаем насколько иногда просто сменить поставщика и как ждали этого обновления уязвимые потребители", – отметил Коболев.

Как сообщалось, Кабинет министров установил предельную цену на газ для нужд населения на февраль-март на уровне 6,99 грн за кубометр.

В случае отказа частных сбытовых компаний продавать газ по граничной цене 6,99 грн за кубометр, поставлять газ всем бытовым потребителям (населению) страны будет "Нафтогаз Украины" как поставщик "последней надежды" (ППН).

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.

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А могли ж і насильно перевести усіх отримувачів субсидії в Нафтогаз. Чому з бюджету переплачують Фірташу?? Там в селах бабки в житті не подадуть документи про зміну постачальника.
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07.02.2021 17:06 Відповісти
100%. Кто хоть немного экономит газ из тех норм что положено по субсидии на индивидуальное отопление не заинтересованы переходить к нафтогазу. Мне например чем дороже газ тем лучше - государство перечисляет большую сумму субсидии за месяц, и при экономии с каждого куба мне остаётся больше денег.
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08.02.2021 07:14 Відповісти
якщо в нас такий "ринок". то довайте всі автоматично будемо купувати в найдешевшого постачальника, а дорогі постачальники нехай самі його нюхають
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07.02.2021 18:50 Відповісти
Щоб ви здохли ІСТОТИ В мене нема субсидій.Бо вмене є КОРЧ машина бо я ніде нероблю.ІСТОТИ.
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08.02.2021 11:26 Відповісти
Тихо. Тсссс!!! А то еще на твой КОРЧ штрафов навыписывают за отсутствие норм по Евро-6, а за то что не работаете уголовную ответственность за тунеядство
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08.02.2021 12:33 Відповісти
А еще экономь не экономь , а за доставку 314 кубов газа если есть автономное отопление требуют! Я платить не собираюсь , я буду платить только за то что использую , а использую 110 кубов. И всем так советую.Никто не может заставить потребителя платить за то что он не использует!Это вы еще платежки видно за январь не смотрели и не разбирались сколько с вас за доставку дерутю
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08.02.2021 17:35 Відповісти
 
 