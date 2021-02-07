Нацбанк выделил четырем банкам кредиты рефинансирования на 440 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию 5 февраля на срок до 84 дней удовлетворил заявки четырех банков на общую сумму 440 млн грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков.

Как сообщалось, в целом с 30 апреля 2020 года НБУ провел 38 аукционов по краткосрочному рефинансированию на общую сумму 56,7 млрд грн.

Кроме того, с 8 мая прошедшего года НБУ провел девять тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 57 млрд грн.

Согласно графику тендеров, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 29 января 2021 года, а на срок от года до пяти лет – 12 февраля.