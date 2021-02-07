Оператор "Северного потока-2" заявил о возобновлении укладки газопровода в водах Дании

Укладка труб морской газовой магистрали "Северный поток 2" в водах Дании возобновилась.

Как заявили в пресс-службе оператора стройки Nord Stream 2 AG, трубоукладочные работы ведутся в том же месте, где в декабре 2018 года они остановились из-за санкций США, после введения которых швейцарский подрядчик Allseas остановил работу, передает Интерфакс-Украина.

"Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании", – заявляют в компании.

Как сообщалось, принадлежащая российскому "Газпрому" компания-оператор стройки Nord Stream 2 AG уже сообщала о возобновлении работ в водах Дании 25 января.

С 15 января "Фортуна" имела право приступать к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании. "Фортуна" пришла к восточному окончанию отрезка достройки магистрали 22 января и с тех пор несколько дней маневрировала в этом районе вдоль трассы магистрали.

"Газпром" ожидает, что "Фортуна" завершит работы в датских морях к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня.

Расчетная скорость укладки труб "Фортуны" составляет 0,4 км в сутки, на скорость стройки могут влиять погода и технические условия.

19 января США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока-2", а также его владельца.

По данным газеты Bild, от участия в проекте "Северный поток-2" из-за угрозы санкций отказалась первая немецкая компания – Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом.

Ранее сообщалось, что с проектом прекратила сотрудничество норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas Holding AS и датский консультант Ramboll.

Перед этим Госдепартамент США сообщил европейским компаниям, которые помогают строить российский газопровод "Северный поток-2", что они сталкиваются с риском санкций, которые будут введны в ближайшее время.

Напомним, в декабре 2020 года конгресс США одобрил дополнительные санкции, которые могут быть распространены на страховщиков трубоукладочных судов для газопровода и на организации, сертифицирующие газопровод перед вводом его в эксплуатацию.