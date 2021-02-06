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Франція (576) Національна гвардія (21) вертоліт (100)

Нацгвардия за два года получит 10 французских вертолетов H225

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Нацгвардия за два года получит 10 французских вертолетов H225

Национальная гвардия Украины в 2021-2022 годах получит десять вертолетов типа H225 в рамках реализации контракта с Airbus Helicopters.

Об этом говорится в сообщении МВД в Telegram.

В соответствии с соглашением между украинским и французским правительствами, компания Airbus Helicopters и ГП "Украинский авиационно-транспортное предприятие" Хорив-АВИА" подписали контракт о поставках в течение 2018-2022 годов 12 вертолетов типа H225 для нужд Нацгвардии.

На официальной встрече представители Нацгвардии и Airbus Helicopters рассмотрели вопрос поставки шести воздушных судов в 2021 году и отправки двух имеющихся в НГУ вертолетов на предприятия компании Airbus Helicopters. Такое решение было принято, чтобы провести модернизацию с целью доукомплектования вертолетов, переданных предварительно.

В 2018-2019 годах компания Airbus Helicopters поставила два вертолета. Кроме того, представители компании переучивали два экипажа Нацгвардии и часть инженерно-технического состава (на территории Франции, Шотландии и Германии для обеспечения обслуживания и эксплуатации указанных вертолетов).

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Telegram


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Для чого чим аваківським виродкам 10 вертольотів? Будуть за горілкою для свого пахана на них літати?
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07.02.2021 12:14 Відповісти
Может кто-то пояснит мне, зачем два вертолёта возить туда-обратно ???

" отправки двух имеющихся в НГУ вертолетов на предприятия компании Airbus Helicopters. Такое решение было принято, чтобы провести модернизацию с целью доукомплектования вертолетов, переданных предварительно."
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07.02.2021 12:30 Відповісти
 
 