БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1254 відвідувача онлайн
Новини Соціальна політика
536 1
вакцина (860) МОЗ (970) Степанов Максим (177) коронавірус (3007)

Отслеживать вакцинацию в Украине будут с помощью нового инфопортала, – Степанов

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Отслеживать вакцинацию в Украине будут с помощью нового инфопортала, – Степанов

Процесс вакцинации в Украине будут отслеживать с помощью нового информационного портала.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе встречи, организованной Европейской бизнес-ассоциацией.

"Отслеживать вакцинацию будут благодаря новому информационному порталу", - сказал Степанов, передает Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что инфопортал о вакцинации разрабатывается совместно с СНБО и начнет работу на следующей неделе.

"Внедрить сведения о вакцинации дополнительно в портал "Дия" - это хорошая идея и мы готовы на это идти", - добавил министр, отвечая на предложение бизнеса.

Помимо этого Степанов подчеркнул, что министерство за проведение вакцинации компаниями для своих сотрудников, если для этого будут необходимые условия и вакцина будет зарегистрирована в Украине.

По словам Степанова, к лету вакцина появится на коммерческом рынке. При этом министр добавил, что государство в состоянии завезти вакцины для бесплатной вакцинации.

Джерело:  Интерфакс-Украина
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А "бізнес організація", яка це "щастя" українцям організовує знаходиться на утриманні у фармацевтичної мафії, чи загальне керівництво здійснюють безпосередньо сатаністи-глобалісти з т.з. світового уряду? Тварини нелякані, після прийняття злочинного і антилюдського законопроекту №4142 ви поза законом...
показати весь коментар
07.02.2021 12:23 Відповісти
 
 