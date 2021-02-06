Отслеживать вакцинацию в Украине будут с помощью нового инфопортала, – Степанов

Процесс вакцинации в Украине будут отслеживать с помощью нового информационного портала.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе встречи, организованной Европейской бизнес-ассоциацией.

"Отслеживать вакцинацию будут благодаря новому информационному порталу", - сказал Степанов, передает Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что инфопортал о вакцинации разрабатывается совместно с СНБО и начнет работу на следующей неделе.

"Внедрить сведения о вакцинации дополнительно в портал "Дия" - это хорошая идея и мы готовы на это идти", - добавил министр, отвечая на предложение бизнеса.

Помимо этого Степанов подчеркнул, что министерство за проведение вакцинации компаниями для своих сотрудников, если для этого будут необходимые условия и вакцина будет зарегистрирована в Украине.

По словам Степанова, к лету вакцина появится на коммерческом рынке. При этом министр добавил, что государство в состоянии завезти вакцины для бесплатной вакцинации.