Украина планирует отказаться от угольной промышленности, – Шмыгаль

Украина поддерживает постепенное стратегическое закрытия угольной промышленности в целом.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе видеоконференции с представителями Федерального министерства экономики и энергетики Германии, передает пресс-служба правительства.

"Мы готовы к вызовам, которые стоят перед Украиной в контексте "зеленого" перехода, декарбонизации экономики и необходимости реформирования угольного сектора и трансформации угледобывающих регионов", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер напомнил, что сейчас разрабатывается Государственная программы трансформации угольных регионов на период до 2030 года. На сегодня в Украине есть 61 угольный регион. Это моногорода, которые привязаны к единому предприятию, угольной шахте или станции.

"Все эти регионы имеют старую инфраструктуру 60-80 годов прошлого века. Истощение, закрытие шахт и постепенное стратегическое закрытия угольной промышленности в целом в будущем создавать социальную напряженность. Надо делать ряд стратегических шагов, чтобы социально обеспечить людей в этих регионах", – подчеркнул глава правительства.

Премьер отметил, что в этом контексте для Украины крайне важен опыт и поддержка Германии и Европейского Союза. В связи с этим Шмыгаль приветствовал создание Секретариата партнерства и подчеркнул, что правительство Украины готово сотрудничать с Проектным офисом по трансформации угольных регионов при поддержке GIZ для разработки и имплементации пилотных проектов.

"Мы подготовили две шахты – в Донецкой и Львовской области, которые предложили принять для реализации совместных пилотных проектов. Они должны продемонстрировать результаты трансформации, чтобы мы могли их распространить на другие угольные регионы", – сказал премьер.

По словам главы правительства, также планируется начать совместный проект трансформации угольных регионов со Всемирным банком.

"Трансформацию угольных регионов важно сопровождать созданием новых экономических стимулов, чтобы на базе предприятий угольной отрасли появились новые конкурентоспособные кластеры, новые инновационно-технологические отрасли. Ведь выбранные регионы имеют соответствующую инфраструктуру: транспортные пути, подстанции и электросети", – отметил Шмыгаль.