Украина планирует отказаться от угольной промышленности, – Шмыгаль
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Украина поддерживает постепенное стратегическое закрытия угольной промышленности в целом.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе видеоконференции с представителями Федерального министерства экономики и энергетики Германии, передает пресс-служба правительства.
"Мы готовы к вызовам, которые стоят перед Украиной в контексте "зеленого" перехода, декарбонизации экономики и необходимости реформирования угольного сектора и трансформации угледобывающих регионов", – подчеркнул Шмыгаль.
Премьер напомнил, что сейчас разрабатывается Государственная программы трансформации угольных регионов на период до 2030 года. На сегодня в Украине есть 61 угольный регион. Это моногорода, которые привязаны к единому предприятию, угольной шахте или станции.
"Все эти регионы имеют старую инфраструктуру 60-80 годов прошлого века. Истощение, закрытие шахт и постепенное стратегическое закрытия угольной промышленности в целом в будущем создавать социальную напряженность. Надо делать ряд стратегических шагов, чтобы социально обеспечить людей в этих регионах", – подчеркнул глава правительства.
Премьер отметил, что в этом контексте для Украины крайне важен опыт и поддержка Германии и Европейского Союза. В связи с этим Шмыгаль приветствовал создание Секретариата партнерства и подчеркнул, что правительство Украины готово сотрудничать с Проектным офисом по трансформации угольных регионов при поддержке GIZ для разработки и имплементации пилотных проектов.
"Мы подготовили две шахты – в Донецкой и Львовской области, которые предложили принять для реализации совместных пилотных проектов. Они должны продемонстрировать результаты трансформации, чтобы мы могли их распространить на другие угольные регионы", – сказал премьер.
По словам главы правительства, также планируется начать совместный проект трансформации угольных регионов со Всемирным банком.
"Трансформацию угольных регионов важно сопровождать созданием новых экономических стимулов, чтобы на базе предприятий угольной отрасли появились новые конкурентоспособные кластеры, новые инновационно-технологические отрасли. Ведь выбранные регионы имеют соответствующую инфраструктуру: транспортные пути, подстанции и электросети", – отметил Шмыгаль.
Будь ласка, зачекайте...
"Газ более прогрессивный вид топлива по сравнению с углём." - ШТА??? Прогрессивный вид топлива??? Это та написала серьезно? Страны у которых правительства думают о развитии и энергобезопасности страны исходят в первую очередь из того, какие полезные ископаемые есть в стране, какая себестоимость их добычи (куда входят и учет созданных рабочих мест) и их количество, а так же насколько серьезно отразится на безопасности и зависимости страны от внешнего влияния в случае импорта энергоносителей. И если первые факторы не позволяют использовать местные энергоресурсы, то тогда стараются всячески диверсифицировать импорт. А у нас дегенераты предлагают тупо закрыть шахты, рабочих выгнать на улицу, а потом покупать уголь у кацапов или заменить его импортной электроэнергией, купленной у все тех же кацапов. Зато шмыгаль и парочка приближенных распилят очередной грант в десяток миллионов евро от наших европейских "друзей", направленный нашими западными "благодетелями" на программы по трудоустройству шахтеров. Никто конечно же ничего делать не будет, бабло разворуют, а города где закроют шахты скатятся в нищету и разруху, мы все это уже проходили на Донбассе.
Что касается того как все плохо было при совке, так вот мы по отношению к совку стали жить значительно хуже по всем показателям - экономическим, социальным, образование, медицина и т.д. Так что уж не нам хаять совок, когда "реформаторы"-мародеры уничтожили все что работало и приносило прибыль, а взамен не создали абсолютно ничего.
Не вже знову в печери.