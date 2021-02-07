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Украина планирует отказаться от угольной промышленности, – Шмыгаль

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Украина планирует отказаться от угольной промышленности, – Шмыгаль

Украина поддерживает постепенное стратегическое закрытия угольной промышленности в целом.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе видеоконференции с представителями Федерального министерства экономики и энергетики Германии, передает пресс-служба правительства.

"Мы готовы к вызовам, которые стоят перед Украиной в контексте "зеленого" перехода, декарбонизации экономики и необходимости реформирования угольного сектора и трансформации угледобывающих регионов", – подчеркнул Шмыгаль.

Премьер напомнил, что сейчас разрабатывается Государственная программы трансформации угольных регионов на период до 2030 года. На сегодня в Украине есть 61 угольный регион. Это моногорода, которые привязаны к единому предприятию, угольной шахте или станции.

"Все эти регионы имеют старую инфраструктуру 60-80 годов прошлого века. Истощение, закрытие шахт и постепенное стратегическое закрытия угольной промышленности в целом в будущем создавать социальную напряженность. Надо делать ряд стратегических шагов, чтобы социально обеспечить людей в этих регионах", – подчеркнул глава правительства.

Премьер отметил, что в этом контексте для Украины крайне важен опыт и поддержка Германии и Европейского Союза. В связи с этим Шмыгаль приветствовал создание Секретариата партнерства и подчеркнул, что правительство Украины готово сотрудничать с Проектным офисом по трансформации угольных регионов при поддержке GIZ для разработки и имплементации пилотных проектов.

"Мы подготовили две шахты – в Донецкой и Львовской области, которые предложили принять для реализации совместных пилотных проектов. Они должны продемонстрировать результаты трансформации, чтобы мы могли их распространить на другие угольные регионы", – сказал премьер.

По словам главы правительства, также планируется начать совместный проект трансформации угольных регионов со Всемирным банком.

"Трансформацию угольных регионов важно сопровождать созданием новых экономических стимулов, чтобы на базе предприятий угольной отрасли появились новые конкурентоспособные кластеры, новые инновационно-технологические отрасли. Ведь выбранные регионы имеют соответствующую инфраструктуру: транспортные пути, подстанции и электросети", – отметил Шмыгаль.

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Топ коментарі
+13
Добре пам'ятаємо, які вона контракти по газу з ху%лом підписувала.
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07.02.2021 17:21
+11
Не буде вугільної енергетики, не буде і атомної, бо не буде чим стабілізувати напругу. Залишиться тільки зелена, ахметівська, яка по 10 гр. за кіловат. А це означає, що не буде і промисловості. Ось і виходимо на пів мільона кількості населення на всю Україну. Більше для виробництва сої і рапсу не треба.
Ну що, абинеюлькі, донаобирались?
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07.02.2021 17:03
+7
усё, ахметов угля накачал, теперь ему уже не интересно - будет зарабатывать на вентиляторах, а его правительство ему будет социальное обеспечение его шахтёров обеспечивать, на вентиляторы ж их не возьмут....
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07.02.2021 16:39
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При чому Шмигаль до СП-2 ??
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08.02.2021 10:33 Відповісти
Шмигаль не при чем, Германия при чем, немцы ж давят отказаться... не экологично типа, они и на Польшу давят, не палить уголь....
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08.02.2021 10:52 Відповісти
Давным-давно пора.Угольная промышленность для тепловой генерации наследие совка. и зтим всё сказано.К слову. Ещё при совке начинались работы по переводу угольных ТЭС на газ. А также прозктировались пароазовые установки. Деребан Донбаса не дала этому развитию.Ахметову и ему подобных. нужна была сверхприбыль(пролетарий дорвался до совкогого майна),а не инвестиции в новые технологии.А для моногородов необходимы государственные программы направленные на то,чтобы создать условия.для организации мелкого (в первую очередь) бизнеса,а также и среднего.
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08.02.2021 10:37 Відповісти
А еще и АЭС и ГЭС это наследие совка, впрочем как и вся наша промышленность, так что нужно все уничтожить до основания, не так ли? И где вас таких упоротых на всю голову делают?
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08.02.2021 14:35 Відповісти
Нет не так.Надо модернизировать производство для выпуска лучшего товара. Газ более прогрессивный вид топлива по сравнению с углём.Передёргивание это как раз и свойственно совку.Не надо путать божий дар с яичницей..
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08.02.2021 21:24 Відповісти
"Надо модернизировать производство для выпуска лучшего товара." - расскажи это странам ЕС, США, да и всем более-менее развитым и зажиточным странам которые всячески защищают своих производителей и сохраняют рабочие места. Да в той же самой Франции, если бы правительство решило купить вместо французских вертолетов,катеров или элетровозов импортные уже бы были масштабные забастовки и акции протеста организованные профсоюзами, а правительство бы отправили в отставку в полном составе. А все потому что, там понимают, что своего производителя нужно беречь, и всячески ему помогать в конкурентной борьбе, в том числе и на внешних рынках (например подкупая армяшку авакяшку в Украине).

"Газ более прогрессивный вид топлива по сравнению с углём." - ШТА??? Прогрессивный вид топлива??? Это та написала серьезно? Страны у которых правительства думают о развитии и энергобезопасности страны исходят в первую очередь из того, какие полезные ископаемые есть в стране, какая себестоимость их добычи (куда входят и учет созданных рабочих мест) и их количество, а так же насколько серьезно отразится на безопасности и зависимости страны от внешнего влияния в случае импорта энергоносителей. И если первые факторы не позволяют использовать местные энергоресурсы, то тогда стараются всячески диверсифицировать импорт. А у нас дегенераты предлагают тупо закрыть шахты, рабочих выгнать на улицу, а потом покупать уголь у кацапов или заменить его импортной электроэнергией, купленной у все тех же кацапов. Зато шмыгаль и парочка приближенных распилят очередной грант в десяток миллионов евро от наших европейских "друзей", направленный нашими западными "благодетелями" на программы по трудоустройству шахтеров. Никто конечно же ничего делать не будет, бабло разворуют, а города где закроют шахты скатятся в нищету и разруху, мы все это уже проходили на Донбассе.
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09.02.2021 03:05 Відповісти
Так ответь себе.Пример Бельгии.Страна самая богатая углём в Европе.Но не понаслышке в 70-х годах закрыла угольные шахты,а сейчас там мощная IТ индустрия.Уголь как топливо для выработки электроэнергии начал применяться ещё в 19 веке,когда газ ещё не добывали. Поэтому ссср всегда отсттовал в технических вопросах..Там будет выпускаться запорожец,но никогда мерседеса для населения не будет выпущеноНельзя идти вперёд с повёрнутой головой назад в минулое прошдое.Получится гораздо хуже,чем даже при ссср,которы.. А Дженерэл электрик (США), более 80% в мире выпускает газовые турбины,В США угля ой как много ,но для поддержания пиковых нагрузок применяются газовые турбины.В Европе и США для тепла в домах нет теплотрасс и там нет потерь на них.И экология лучше и продолжительность жизни дольше. и самое главное экономичнее для государств выгоднее.А сегодняшний день пока человек не создал альтернативы атомной энергетики,которая базово работает в сети. У любой страны должны быть только деловые партнёры, а не друзья.Закупка электричества у рашки -это государственное преступление.Выбирай соответствующих политиков и реально оценивай результат.И тогда не будет щмыгалей.яников.,юлек,гнилой зелени,сверх совкого кравчука,рассадника коррупционеров и им подобным.Нельзя идти вперёд с повёрнутой головой назад.Тем более,что будет гораздо хуже даже чем при ссср,народ которого беднел и стремительно летел в экономическую пропасть.
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09.02.2021 10:30 Відповісти
А вот встречный вопрос, а чем заменила Бельгия уголь в 70-х годах, когда ни о какой IT индустрии и речи не было (да и вообще как может программирование заменить источник энергии для меня загадка), или они просто закрыли свои фабрики и заводы из-за отсутствия э/э? И не связано ли это с переходом на газ электростанций в связи с открытием крупного газового месторождения в соседней Голландии, а так же постройкой АЭС? И то что США использует газовые турбины говорит лишь о том, что у них достаточно внутренних месторождений газа и ни о чем больше. И кстати про "экологичность" добычи газа, особенно сланцевого написано очень много, так что тут очень большой вопрос, что наносит больший вред окружающей среде, сжигание и добыча угля или газа. Ну а когда мы как страна не имеем достаточно внутренних залежей газа для обеспечения промышленности и населения, единственным поставщиком газа есть враждебная нам кацапская орда и при этом дегенераты-мародеры рассказывают, что нужно закрыть шахты и перевести наши ТЭС на импортный уголь (все тот же кацапский, причем украденный на оккупированном Донбассе) или на кацапский газ, то тут возникает два подозрения - они либо полные идиоты не понимающие о чем говорят, либо враги работающие на кацапов.
Что касается того как все плохо было при совке, так вот мы по отношению к совку стали жить значительно хуже по всем показателям - экономическим, социальным, образование, медицина и т.д. Так что уж не нам хаять совок, когда "реформаторы"-мародеры уничтожили все что работало и приносило прибыль, а взамен не создали абсолютно ничего.
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09.02.2021 19:14 Відповісти
Начал трудовую деятельность с 1965г. на одном предприятии.Год как пошёл на пенсию.Понимаю,что Вас переубедить не возможно и не собираюсь.Пример Бельгии,там никто без работы не остался.А в середине 70-х не смотря на эмбарго мы закупили НР у неё,и даже на сегодняшний день у нас таких программ нет даже на АЭС.По преимуществу топлива с Вами нет смысла обсуждать.В то время Франция,которая рядом, уже освоила атомную энергию и сегодня является лидером в мире на душу населения по атомной генерации.И даёт электричество почти на всю Европу.В союэе всегда был дефицит электроэнергии.И он тогда сказывался объективно более критичным,чем сейчас.Тогда он был естетвенным,а сейчас искуственный.,Нужны были КВТ и начали строить мощные АЭС.Старые тепловые работали на угле,а газовое хозяйство похерено на корню,но не по причине иэбытка в угле.а из-за безхозяйственности.Да ещё при союзе котлы начали переводить на газ.И то правительство ставила такие задачи перед энергетиками..Закупать уголь и электроэнергию это преступление перед Украиной.А вот ТЭС у нас как грязи Даже в избытки,чтобы покрывать пиковые колебания в сети.То что эта власть олигархическая,даже доказывать не стоит.А вот о социуме шахтёров это и приводит к бедности народа.Угольные станции это менее экономично и от этого народ беднееОпыт показал,что социализм ведёт к стогнации и деградации.НО при совке с каждым днём с начала 70-х труд становился менее оплачиваемым.При таких богатствах индивидум жил хуже,чем в капиталистических странах,а должен жить по крайней мере в раз 5 лучше чем на западе.За историю союза объективно экономика росла два раза,правда за бесплатный труд наших дедов и отцол,а также зеков.С 1928 по 1940,когда была индустриализация и с 1949 по 1968 поднимать промышленность после войны. Но в 1968 все жили лучше,чем в 1971,в 1971 лучше чем в 1973,в 1973 лучше чем 1975 и т .д.Значит в стране что-то не то .Коррупция начала динамично развиваться,когда жилось легче(времена Брежнева).Мы начали заниматься коррупцией чуть ли поголовно.Не обращаясь к власти решать вопросы начали самостоятельно обманывая друг друга..Строй совкани какой критике не поддаётся.Поступал в институту в 1968 при конкурсе т4,5 на место,а в общепит уговаривали только документы подать, а в 1974 В общепит 12 на место,а в технический 1,2. На второй ,а иногда на третий гол оставляли в школе до 1962,а в 1965 никого.Образование становилрсь хуже и хуже.Примеров бесконечное множество.Так и в медецине.Смотреть надо на результат.Соглашусь о 4-5 положительных моментах той жизни.Лучшее детям.Сохдание обороного щита,Руководители хоть и были идеологически зашоренными,но их квалификация была на порядок выше.Их плановая экономика,хоть это и плохо,но давала результат. А вот уровень жизни повысился и это Вам не докажешь.Да с приходом зелени явно стало хуже буквально за год.Но народ сам это выбрал.А вот реформирование крайне необходимы.Всегда хотел и хочу с 1975 и по сей день жить в Украине но по европейским законам.Даже несмотря на то,что побывал в 32 странах=.Да и по работе сделал гораздо больше,чем мои коллеги в моей области вместе взятые и зарплата и пенсия даже меньше чем у других.Хорошего в ссср тоже было,но плохого гораздо больше.Развалился Варшавскийсоюз как карточный домик не выдержав конкуренции с заподом.Независимости 30 лет,а от совка далеко не ушли.Надеюсь авторитаризм не вернётся от,которого мы начали уходить с 2004г, Несмотря на то,что зе к этому сильно стремится.А Довира со своим беспокойством о шахтёрах на первых ролях у подтанцовке у этой вдасти.
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09.02.2021 23:10 Відповісти
С такими перспективами Украина скоро в принципе от промышленности откажется, а то всё на советских заводах и советской инфраструктуре, мы ж не вата какая-то.
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08.02.2021 11:16 Відповісти
Навіщо та промисловість , від всього потрібно відмовитися.
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08.02.2021 12:01 Відповісти
Цікаво, а що в замін?

Не вже знову в печери. Украина планирует отказаться от угольной промышленности, – Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1363
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08.02.2021 12:38 Відповісти
А нічого, промисловсть нам не потрібна, будемо ріпак, сою, та соняшник вирощувати, а ті хто не буде у цьому задіяний поїдуть за кордон заробітчанами. Ось такий план окреслений нашими закордонними друзями і який втілює у життя окупаціний жидівський каганат в Україні.
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08.02.2021 14:38 Відповісти
Ну да, немцы отказались от электростанций на угле, а потом от АЭС, а теперь от кацапов тянут газопроводы для запуска тех же самых ТЭС на газу, потому как на зеленой энергетике далеко не уедешь и систему нужно чем-то стабилизировать.
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08.02.2021 14:32 Відповісти
Да никто и не сомневался, что зебильные мародеры могут только уничтожать и закрывать, на то они и мародеры-инородцы, цель которых окончательное превращение Украины в отсталую агроколонию.
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08.02.2021 14:33 Відповісти
Це український уряд, чи це вороги України ?,все тільки продати, розвалити і нічого не створювати ,головне що б олігархи не збідніли , до речі Україна єдина країна на пострадянському просторі в якої ВВП в два рази менше чим в 1990 році ,куди ми рухаємось ?
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08.02.2021 14:58 Відповісти
Давно пора было закрыть этот первобытную отрасль, еще при Кравчуке. Все тянули и боялись социального взрыва. Сколько раз Ахметка шантажировал своими касками в Киеве. Сколько вся страна тянула на своем горбу (субсидируя) давно убыточную отрасль и потокая капризам востока? И что в итоге??? Все равно там война, в том числе благодаря зажранным восточным шахтерам и их наглым пенсам, кторые хотели шоб пенсии, как у ватников... Теперь выгребают...
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08.02.2021 15:44 Відповісти
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