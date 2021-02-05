В Украине обнаружено 600 повторных заражений коронавирусом, – Минздрав

В Украине зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов в ходе встречи, организованной Европейской бизнес ассоциацией, передает Интерфакс-Украина.

"Пока зафиксировано около 600 повторных заболеваний", – сказал министр.

По словам Степанова, повторные случаи регистрируются через три-шесть месяцев после первого заражения. Министр также отметил, что этот вопрос будет учитываться при проведении вакцинации для эффективного использования вакцин.

Как сообщалось, глава Минздрава заявил, что Украина получила подтверждение на доставку 12 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции производства компаний AstraZeneca и Novavax. Поставки должны начаться уже в конце февраля.