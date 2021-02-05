Украина купит 12 миллионов доз вакцин от коронавируса в Индии, – Минздрав

Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax по договору с индийским производителем Serum Institute.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам министра, поставки будут осуществляться с конца февраля.

Глава Минздрава уточнил, что договоренности достигнуты о доставке вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на производствах Serum Institute (Индия). Полученное подтверждение будет реализовываться контрактом Serum Institute и Crown Agents.

Кка сообщалось, в январе Кабмин передал закупки вакцин от COVID-19 для Украины британскому закупочному агентству Crown Agents.

Ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины"подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря 2020 года подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан. В рамках программы COVAX Украинатакже в феврале получит 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.