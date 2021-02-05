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Украина купит 12 миллионов доз вакцин от коронавируса в Индии, – Минздрав

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Украина купит 12 миллионов доз вакцин от коронавируса в Индии, – Минздрав

Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax по договору с индийским производителем Serum Institute.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам министра, поставки будут осуществляться с конца февраля.

Глава Минздрава уточнил, что договоренности достигнуты о доставке вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на производствах Serum Institute (Индия). Полученное подтверждение будет реализовываться контрактом Serum Institute и Crown Agents.

Кка сообщалось, в январе Кабмин передал закупки вакцин от COVID-19 для Украины британскому закупочному агентству Crown Agents. 

Ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины"подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря 2020 года подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан. В рамках программы COVAX Украинатакже в феврале получит 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. 

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  ОПУ


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Топ коментарі
+6
Почему эти рукожопы не могут купить Пфайзер? Зачем что-то придумывать?
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05.02.2021 20:04
+5
Вот сами себе ее и колите между ушей
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05.02.2021 20:51
+5
афганскую вакцину еще закупите...))) широколистную под самокрутки) клоуны гребаные
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05.02.2021 22:38
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Почему эти рукожопы не могут купить Пфайзер? Зачем что-то придумывать?
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05.02.2021 20:04 Відповісти
Сами и будут этим индийским гамном колоться... Точнее они то конечно не будут но и я тоже не буду.
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05.02.2021 22:55 Відповісти
так детей до одного года тоже колят индийскими --- сразу 6 болезней в одном уколе и трижды в первый год жизни, пока имунная система еще не сформирована. Врачи между собой называют ее "слабоочищенная". Ответственность должны брать на себя родители
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06.02.2021 02:34 Відповісти
Я дитині Бельгію та Францію брав. Не довіряю я Індії...
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06.02.2021 10:05 Відповісти
я вже нижче писав, що мене омусь беруть сумніви, чи те не ой самий спутнік v, який вихвалялися кацапи випускати на фармопотужностях Індії?.
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06.02.2021 16:48 Відповісти
Да какая разница. Главное, что нормальный страны колются продукцией лидеров фармакологии, а зе!ля только и спромогся организовать Украине (и то пока ещё и не достал а только говорит об этом) какое-то расийско-индийско-китайское гамно.
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06.02.2021 18:43 Відповісти
так і я про то..
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06.02.2021 18:52 Відповісти
А от этого пфизера загнулось много. Спутник V круче конечно
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06.02.2021 05:52 Відповісти
Ну и иди колись своим рашистским дерьмом. Кстати, чего прячешься за канадским прокси? Стыдно с аквафрешем тут появляться?
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06.02.2021 13:16 Відповісти
Украина купит 12 миллионов доз вакцин от коронавируса в Индии, – Минздрав - Цензор.НЕТ 255
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06.02.2021 19:43 Відповісти
Это ладно ,Индия не последняя страна в фармацевтике . Купит там ,купит там ,купит ту ,не ту , все уже вакцинируютьца ,а зеленые питарасы только пистят. Ищут где бабла урвать.
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07.02.2021 10:12 Відповісти
Когда ОНИ начнут говорить о вакцине в настоящем времени?
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05.02.2021 20:46 Відповісти
Они не могут в настоящем. Так как в нём провал по всем фронтам. Остаётся только
зе!лебобиков сказками кормить
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05.02.2021 22:57 Відповісти
а еще они говорят, что мы по мин.зарплате догоним Польшу в 2023 году. При этом догонять будем при устойчивом падении уровня производства и ВВП.( А про абревиатуру ВВП они думают, что это сокращенно инициалы, а не валовой внутр.продукт.
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07.02.2021 14:49 Відповісти
Догонять по мин зарплате это как догонять чтобы наши нищие стали такие же нищие как нищие в США. Лучше бы по средней, да по ВВП догоняли, падлюки зе!лёные. Догонять нужно по уровню благосостояния а не по уровню бедности так как мин зарплата это уровень бедности как по мне.
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07.02.2021 18:24 Відповісти
Вот сами себе ее и колите между ушей
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05.02.2021 20:51 Відповісти
З приводу пфайзер - на цю вакцину вже велика черга, зберігання при -70, в Україні не має можливості забезпечити логістику.
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05.02.2021 20:52 Відповісти
Тоесть вас не настораживает что другие вакцины не обязательно хранить при -70, а они могут и на подоконнике и в кармане храниться. Главное уколоть и мимо жопы не промазать чтобы не в самую дюрочку?
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05.02.2021 20:56 Відповісти
В Україні взагалі як тільки дійде до того щоб гроші платників податків відробляти так тільки від можновладців і чути про те, що "природні умови не сприятливі" та "немає технічної можливості". Зарплатню отримувати - є можливість, а створювати можливості - "немає технічної можливості"
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05.02.2021 23:04 Відповісти
врать не надо. Пфайзер сразу идет в специальных контейнерах. Никакая дополнительная инфраструктура не нужна.
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06.02.2021 16:49 Відповісти
зелёным бездарям постоянно чтото мешает работать на благо тех кто их избрал.
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07.02.2021 18:25 Відповісти
Как тарифы и цены так европейские нам впаривают потому что *украина цэ эвропа* а как зарплаты и вакцину так или росийские или китайские или индуские. Вы уже там определитесь за кого вы нас принимаете
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05.02.2021 20:53 Відповісти
Понятно за кого, за дураков. Берут с нас по-европейски дают - по-африкански. И причина понятна - "власть" всё растаскивает по карманам.
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05.02.2021 23:01 Відповісти
афганскую вакцину еще закупите...))) широколистную под самокрутки) клоуны гребаные
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05.02.2021 22:38 Відповісти
У зебилов про пфайзер не слышали.
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06.02.2021 00:25 Відповісти
Там на підході CureVac. Треба із ними встановлювати контакт. І заодно вже замовляти обладнання в Ілона.
У них замовлення від ЄС далі на пів мільярда доз що є найбільшим із усіх зроблених.
А прикол весь в тому що у цієї компанії є договір із однією компанією що належить Ілонові. А ця компанія Ілона робить принтери для виготовлення мРНК. Короче згідно слів Ілона ця компанія може вакцину тонами виготовляти. Та навіть більше такий принтер можна доставити будь-куди, а потім просто по інтернету скидувати інструкцію що він повинен виготовити. Це свято біоінформатики. І хотілося б надіятись що хоча б тут Україна не буде останньою.
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06.02.2021 00:28 Відповісти
Я Люблю Индию и был 3 раза и еще поеду. При том что Индия в 3 раза беднее Украины на 1 жителя-при этом Индия производит абсолютно ВСЕ жизненно-необходимые лекарства сама. А Украина закупает их за границей тратя МИЛЛИАРДЫ долларов в год на благо Запада и чиновников Украины. В Индии индийские аналоги стоят в 2-3 раза дешевле европейских и американских. Нищая Индия в качестве ГУММАНИТАРНОЙ помощи посылает в Украину например вакцину от столбняка и дифтерии-хотя ранее Украина производила ее самостоятельно. То что не Украина производит эту и многие вакцины а производит Индия-это позор Украине и ее власти. Мне лично стыдно и жалко отдавать 2 тыс гривень каждый месяц на жизненно-необходимые мне лекарства в бюджет ЕС(В ЕС идет 1 тыс и еще 1 тыс идет чиновникам и барыгам в Украине) при том что в Индии я тратил-бы 700 гривень или в Украине 700 гривень но на производство лекарств в Украине. Индия и ЕС процветают,а Украина-продолжает деградировать. Я вам как патриот Украины говорю. Украина должна сама производить жизненно-важные лекарства в полном ассортименте. Это сэкономит несколько МЛРД долларов для Украины в год
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06.02.2021 01:08 Відповісти
ччитала когда-то, что в 92 году Украина имела до 2-х десятков суперовых лабораторий по производству вакцин ну и укомплектованых компетентными кадрами
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06.02.2021 02:38 Відповісти
А я читав, що кандидатом на виборах був патріот Чорновіл, але стадо вибрало комуніста Кравчука.
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07.02.2021 02:27 Відповісти
Эвропа заборонила вакцинувати громадян яким понад 55 рокiв вакциною AstraZeneca,через смертельнi випадки та дуже небезпечнi побiчнi реакцii...
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06.02.2021 03:58 Відповісти
Ото лишь бы ляпнуть.Не 55 ,а 65 и не запретила,а не рекомендует та как в тестировании участвовали только до 55 лет и нет полной картины действия вакцины.
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06.02.2021 17:01 Відповісти
Вирусы для здоровья клеток организма, это что волки для стада . Тренируют здоровых и выбраковывают больных и ослабленых, чем и укрепляют, развивают будущее потомство. Отказ от борьбы ведет к вырождению. Закон природы-единство и борьба противоположностей и тому нема рады.
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06.02.2021 05:21 Відповісти
ти вже замочив свою бабулю?
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07.02.2021 02:26 Відповісти
Есть слабая надежда что в полученных флаконах - пробирках не будет просто вода из "священного" Ганга. В Туркменистане например вместо вакцины " успешно используют" настойку корня солодки, а в Раше ( из за недостатка мощностей по выпуску " спутника", для обеспечения всей страны им понадобится минимум 5 лет) по привычке используют " Боярышник".
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06.02.2021 08:22 Відповісти
І все у Стебанова в майбутньому часі: підпишемо, купимо, вакцінуємо тощо. Чи буде тоді Стебанов - це питання...
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06.02.2021 09:37 Відповісти
а це, часом, не той же новичек спутник v, що кацапи хвалилия випускати на потужностях індії?.
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06.02.2021 16:42 Відповісти
Ипанутое кацапское жывотное не может без "Чо там у хохлов?"
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06.02.2021 17:30 Відповісти
Україна і до зеленої навали не дуже тверді позиції в цивілізованому світі мала,але всіма способами намагалась ці позиції зміцнити.зелені ж наче навмисно роблять все для знищення цих вище згаданих позицій,поваги до України з боку країн цивілізованого світу.Прикро. Ганьба цій владі!
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06.02.2021 17:07 Відповісти
хуже не будєт, да, 73%?)

Украина купит 12 миллионов доз вакцин от коронавируса в Индии, – Минздрав - Цензор.НЕТ 562
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07.02.2021 02:24 Відповісти
"Держи сввой пфайзер, Владимир Александрович, только никому не говори где взял!"

Украина купит 12 миллионов доз вакцин от коронавируса в Индии, – Минздрав - Цензор.НЕТ 5318
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07.02.2021 02:30 Відповісти
Украина купит 12 миллионов доз вакцин от коронавируса в Индии, – Минздрав - Цензор.НЕТ 8837
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07.02.2021 05:33 Відповісти
эпидемия уже заканчиваеться эти только проснулись вакцину покупать
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07.02.2021 12:32 Відповісти
Зачем эта свора ЗЕбилов на данный момент закупает такое количество т.н. "вакцины"? И закупает это дерьмо за деньги налогоплательщиков... Они провели опрос и определились с количеством желающих обдолбаться субстанцией, которая еще нигде в мире не прошла полного цикла испытаний даже на грызунах, и пролонгированные последствия от которой никому не известны? Или эти ******...и собираются до конца продавить законопроект № 4142 и в принудительном порядке начать медицинские эксперименты над гражданами Украины. А вы все лежите на диванах, лайкаете в сети и думаете, что этот откровенный беспредел вас не коснется...
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07.02.2021 13:20 Відповісти
да, пенсинеры, которые строили этот мир, теперь нафиг не нужны! Им - чтоб не мучались долго.
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07.02.2021 15:10 Відповісти
 
 