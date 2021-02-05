Украина купит 12 миллионов доз вакцин от коронавируса в Индии, – Минздрав
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Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax по договору с индийским производителем Serum Institute.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания с президентом Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба главы государства.
По словам министра, поставки будут осуществляться с конца февраля.
Глава Минздрава уточнил, что договоренности достигнуты о доставке вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на производствах Serum Institute (Индия). Полученное подтверждение будет реализовываться контрактом Serum Institute и Crown Agents.
Кка сообщалось, в январе Кабмин передал закупки вакцин от COVID-19 для Украины британскому закупочному агентству Crown Agents.
Ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины"подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.
Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря 2020 года подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан. В рамках программы COVAX Украинатакже в феврале получит 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.
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зе!лебобиков сказками кормить
У них замовлення від ЄС далі на пів мільярда доз що є найбільшим із усіх зроблених.
А прикол весь в тому що у цієї компанії є договір із однією компанією що належить Ілонові. А ця компанія Ілона робить принтери для виготовлення мРНК. Короче згідно слів Ілона ця компанія може вакцину тонами виготовляти. Та навіть більше такий принтер можна доставити будь-куди, а потім просто по інтернету скидувати інструкцію що він повинен виготовити. Це свято біоінформатики. І хотілося б надіятись що хоча б тут Україна не буде останньою.
новичекспутник v, що кацапи хвалилия випускати на потужностях індії?.