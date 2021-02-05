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Польский Getin Holding нашел нового покупателя для своего банка в Украине

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Польский Getin Holding нашел нового покупателя для своего банка в Украине

Польский Getin Holding S.A. 5 февраля подписал договор с украинским покупателем о продаже 100% акций дочернего "Идея Банка" и 100% акций компании New Finance Service.

Согласно сообщению Getin Holding S.A. на портале biznes.pap.pl., стороны планируют закрыть потенциальную сделку до 30 сентября 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

Указывается, что до этого покупатель проверит компании, а после положительного результата проверки стороны приступят к согласованию условий потенциальной сделки.

Getin Holding также сообщает, что покупателю предоставлены эксклюзивные права на переговоры о возможной продаже компаний до 30 апреля 2021 года.

Как сообщалось, в начале января власти Польши провели принудительную реструктуризацию принадлежащего Getin Holding польского банка Idea Bank S.A. в связи с недостаточностью капитала, передав финучреждение второму по величине банку в стране Bank Pekao S.A.

Однако в Национальном банке Украины заверили, что финансовое состояние украинского "Идея Банка" является удовлетворительным, а объем операций финучреждения со связанными лицами, в том числе с польским Idea Bank S.A. и материнской компанией Getin Holding S.A. крайне малы.

Напомним, в июне 2020 года инвесткомпания Dragon Capital расторгла сделку с польским Getin Holding S.A. о покупке 100% акций украинского "Идея Банка". Как поясняли в Dragon Capital, коммерческие условия сделки не были согласованы в установленный договором срок в том числе из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в "Плюс Банк", затем – "Идея Банк", который сейчас на 100% принадлежит польской компании, основным владельцем которой является бизнесмен Лешек Чарнецкий.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (8,06 млрд грн) "Идея Банк" занимал 24 место среди 74 действующих банков.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Цей банк відомий купівлею директорів підприємств які отримували добрячу "премію" змушуючи своїх підлеглих отримувати зарплату через цей банк. Офіс, здається, десь в Одесі... А все що виходить з Одеси завжди просякнуто наскрізь гешефтом "не обманеш - не продаси". Саме тому до всього що вироблено в Одесі в мене таке саме ставлення як і до кацапської продукції. Єдиним "острівцем" якості майже 20 років залишались соки для дитячого харчування, але й вони "здались" і зараз є такими ж розбодяженими хімікатами як і решта соків та вин України.
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06.02.2021 02:03 Відповісти
а почему Национальный банк разрешают покупку русским б..дям
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07.02.2021 12:17 Відповісти
 
 