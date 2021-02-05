Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банка "Аркада" 180 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатил вкладчикам ликвидируемого банка "Аркада" (Киев) 184 млн грн в пределах гарантированной суммы (200 тыс. грн), таким образом погасив 71,1% обязательств перед вкладчиками финучреждения.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Согласно сообщению, для получения средств вкладчики могут обратиться с документом, удостоверяющим личность, и идентификационным номером в "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Кредобанк", "Правэкс Банк", "Альфа Банк", ПУМБ, "ТАСкомбанк", "Идея Банк", банк "Пивденный" или в "Универсал банк".

Как сообщалось, Национальный банк Украины 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня (в связи с потерей основного актива – здания главного офиса и соответствующего земельного участка), а 24 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Фонд гарантирования 25 сентября начал ликвидацию банка "Аркада". Согласно оценкам Фонда, ликвидация продлится до 24 сентября 2023 года.

Фонд с 11 сентября начал выплату средств вкладчикам банка "Аркада" по договорам банковского счета и договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до введения в учреждение временной администрации, а с 29 сентября – перешел к выплатам по договорам банковского вклада независимо от истечения их срока действия.

Ранее Фонд оценил сумму обязательств перед 4,6 тыс. вкладчиками банка "Аркада" в пределах гарантированной суммы на уровне 257 млн грн.

АКБ "Аркада" был создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (совокупное участие – 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.