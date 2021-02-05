СБУ обнаружила фальшивомонетчиков с поддельными долларами высокого качества. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала в Киевской области организаторов и активных участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сбываемые мошенниками фальшивые деньги не идентифицировались как подделка устройством для проверки денег.

По данным следствия, в состав группы входило 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранных граждан. Готовые фальшивые банкноты они сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи.

Во время 17 обысков у фигурантов правоохранители обнаружили $25 тыс. поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные преступным путем.

"Сейчас решается вопрос о сообщение пяти задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", – подчеркивается в сообщении.