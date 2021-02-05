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Новини Фінанси
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банкнота (117) долар (383) СБУ (1447) фальшивомонетники (19)

СБУ обнаружила фальшивомонетчиков с поддельными долларами высокого качества. ФОТО

Новини БізнесЦензор Фінанси

СБУ обнаружила фальшивомонетчиков с поддельными долларами высокого качества. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала в Киевской области организаторов и активных участников международной группировки, которая занималась изготовлением и сбытом крупных сумм поддельных долларов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сбываемые мошенниками фальшивые деньги не идентифицировались как подделка устройством для проверки денег.

По данным следствия, в состав группы входило 5 жителей из разных регионов Украины, а также несколько иностранных граждан. Готовые фальшивые банкноты они сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США. Клиентов участники группировки подыскивали через личные связи.

Во время 17 обысков у фигурантов правоохранители обнаружили $25 тыс. поддельных долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие и деньги, полученные преступным путем.

"Сейчас решается вопрос о сообщение пяти задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", – подчеркивается в сообщении.

СБУ обнаружила фальшивомонетчиков с поддельными долларами высокого качества 01

СБУ обнаружила фальшивомонетчиков с поддельными долларами высокого качества 02

СБУ обнаружила фальшивомонетчиков с поддельными долларами высокого качества 03

Автор: Михайло Орлюк
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Жавдность фраеров сгубила. Ежели подделывали б 1 грн, то не попались.
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05.02.2021 21:06 Відповісти
Сделать вдвое больше и отдать долги Украины МВФ. Если будут против, напечатать в 100 раз больше и пустить по Миру.
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07.02.2021 10:38 Відповісти
Можна було не роздувати так цю справу, а взяти це виробництво під "державний" контроль і розраховуватися цими купюрами за спожитий російський газ, чи електроенергію, які чомусь влада знову купує у ворога. А ще можна було би тими купюрами розраховуватися за вугілля з ОРДЛО, яке йде через Росію знову в Україну. З тими гноями з-за порєбріка не розраховуються гривнею чи рублем... (все це жарт, але...)
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07.02.2021 10:43 Відповісти
чиє б нявчало, а твоє мовчало,, ти кожного дня їси хліб і не тільки, який сіється і збирається технікою яка працює на дизелі, який дякуючи пеці мальдівському на протязі останніх 6 років медведчук поставляє в Україну з росії і купуючи той хліб ти платиш і росії,, і чому тебе до сих пір не паралізувало ?
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07.02.2021 14:42 Відповісти
Молодцы, только почему свою работу начали показывать только под угрозой расформирования
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07.02.2021 14:40 Відповісти
 
 