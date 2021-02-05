Указы президента и Кабмина больше не будут публиковать в "Официальном вестнике"

Президент Владимир Зеленский отменил указ о публикации сборников актов украинского законодательства Украины, а также внес изменения в указ о публикации актов законодательства в "Официальном вестнике Украины". Теперь в нем не будут публиковаться указы и распоряжения главы государства, постановления и распоряжения Кабинета министров, а также акты Конституционного Суда.

Соответствующий указ Зеленский подписал 5 февраля, свидетельствуют данные на сайте Офиса президента.

Также глава государства распорядился исключить положение о том, что распространение "Официального вестника Украины" проводится путем открытой подписки и розничной торговли.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.