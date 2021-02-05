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Нацбанк отказался согласовать смену владельца "Проминвестбанка"

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Нацбанк отказался согласовать смену владельца

Национальный банк Украины отказался согласовать сделку по опосредованному приобретению более 99% акций "Проминвестбанка" Сергеем Тигипко.

Такое решение 5 февраля принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем, сообщает пресс-служба регулятора.

"Решение принято по результатам всестороннего анализа пакета документов и учитывая проблемные вопросы деятельности "Проминвестбанка", – сказано в сообщении НБУ.

Как сообщалось, НБУ 30 октября 2020 года согласовал приобретение бизнесменом Сергеем Тигипко 100% уставного капитала ООО "Финансовая компания "Фортифай" через компанию Luregio Limited.

Ранее Антимонопольный комитет согласовал приобретение компанией Luregio Limited "Проминвестбанка" через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".

В соответствии с информацией в Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, Luregio Limited 28 августа этого года зарегистрировало ООО "Лурежио инвест" с уставным капиталом 350 млн грн, основными видами деятельности которого указаны консультирование и управление, предоставление финансовых услуг и других вспомогательных коммерческих услуг.

Руководителем предприятия назначена Людмила Назаренко, которая была замдиректора по юридическим вопросам ООО "Группа ТАС" и членом набсовета "Универсал банка", принадлежащих Тигипко.

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При этом перед покупкой сруктурами Тигипко финкомпании "Фортифай" у нее сменились собственники – фирму оформили на менеджеров, близких к окружению олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, 4 марта пакет в размере 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан финкомпании "Фортифай" в рамках исполнительного производства за 268,71 млн грн.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.

Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур Коломойского, но до сих пор они были безрезультатными.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.

Автор: Михайло Орлюк
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Ця комуняцька злодюжка давно повинна сидіти з конфіскацією Нацбанк отказался согласовать смену владельца "Проминвестбанка" - Цензор.НЕТ 9819
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06.02.2021 10:26 Відповісти
...так...скотина ще та!!
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06.02.2021 21:39 Відповісти
 
 