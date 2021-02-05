Вторая американская компания подала иск к адвокату Трампа на $2,7 миллиарда

Американская компания Smartmatic, программное обеспечение которой используется для процесса голосования на выборах в США в округе Лос-Анджелес, подала иск к одному из крупнейших американских телевизионных каналов Fox News, а также трем его ведущим и юристам Руди Джулиани и Сидни Пауэллу, которые выступали на канале.

В своем иске компания требует $2,7 млрд компенсации за клевету и нанесение вреда репутации, передает Голос Америки.

В иске говорится, что Fox News, некоторые ведущие телеканала а также Руди Джулиани, юрист бывшего президента США Дональда Трампа, а также юрист Сидни Пауэлл сознательно распространяли ложь о Smartmatic, для того, чтобы придать вес своим заявлениям о том, что результаты президентских выборов в США , якобы, были фальсифицировані.

Представитель канала Fox News назвал иск необоснованным, а Джулиани заявил, что иск является поводом для выяснении правды.

Как сообщалось, ранее другая компания-производитель оборудования и программного обеспечения для проведения выборов в США – Dominion – подала в суд на Джулиани и Пауэлла за "клевету" относительно использования оборудования компании для якобы масштабных нарушений на выборах. Компания требует компенсацию в размере $1,3 млрд.

Напомним, Руди Джулиани в последние годы неоднократно посещал в Украину. По его словам, эти поездки были связаны со сбором информации для защиты президента США Дональда Трампа от возможного импичмента. В том числе Джулиани встречался с нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком, а также народным депутатом Андреем Деркачем, который впоследствии был признан американскими властями действующим российским агентом.

По данным СМИ, причиной для этих встреч был поиск адвокатом Трампа компромата на его конкурента на президентских выборах Джо Байдена.