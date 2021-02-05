БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1083 відвідувача онлайн
Новини Регуляторна політикаАграрний ринок
357 0
Дежржпродспоживслужба (250) Качка (57) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (191)

Минэкономики опровергло разделение Госпродпотребслужбы

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика Аграрний ринок

Минэкономики опровергло разделение Госпродпотребслужбы

Кабинет министров не принимал решения о разделе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, Госпродпотребслужба остается единым целостным органом и дальше будет выполнять свои функции, в том числе, в рамках международных обязательств Украины.

Замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка уточнил, что речь, вероятно, идет о законопроекте №4142 "О системе общественного здоровья", который был принят в первом чтении накануне.

"Этот законопроект дает возможность Минздраву нормально заниматься общественным здоровьем, Минприроды – защитой окружающей среды. А нам – безопасностью пищевых и непищевых продуктов", – написал Качка на своей странице в Facebook.

"Так убивается "неведома зверушка" – обеспечение санитарного и эпидемического благополучия населения, 1994 года рождения, которая как гидра сочетала три огромные, но автономные политики. Поэтому законопроект №4142 дает возможность нормально реализовывать все три политика, и убить сиамский фантом", – уточнил замминистра.

При этом Качка также подчеркнул, что ни о каком разделении Госпродпотребслужбы между тремя министерствами не идет.

Напомним, Кабмин в 2014 году создал Госпродпотребслужбу на основе четырех контролирующих органов: Госсельхозинспекции, Говсветфитослужбы, Госсанэпидемслужбы и Госслужбы по вопросам защиты прав потребителей.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 