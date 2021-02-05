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Космическая компания Firefly украинского бизнесмена получила заказ от NASA на $90 миллионов

Новини БізнесЦензор Технології інвестиції

Космическая компания Firefly украинского бизнесмена получила заказ от NASA на $90 миллионов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контакт с компанией Firefly Aerospace на доставку десяти научно-технических приборов на Луну в 2023 году.

Сумма контракта составила $93,3 млн, говорится в сообщении NASA. Высадка запланирована около Моря Кризиса. Аппаратура нацелена исследовать условия и ресурсы лунной поверхности.

В Управлении отмечают, что подобные исследования помогут в дальнейшем подготовиться к высадке человека на Луну.

Этот контракт является частью программы "Артемида". Компания Firefly Aerospace будет отвечать за все этапы доставки груза: запуск с Земли, интеграция полезного груза, высадка на Луну, а также все операции во время миссии. Доставит груз аппарат Firefly Blue Ghost. 

Как сообщили в пресс-службе Firefly Aerospace, вся миссия будет длится одни лунные сутки, что равно 14 земным дням. Также аппарат доставит на Луну 50 кг коммерческого груза.

Firefly Aerospace разрабатывает семейство ракет-носителей и космических аппаратов и услуг, которые обеспечивают лучшую доступность и надежность. Ракеты-носители компании используют общедоступные технологии, производственную инфраструктуру и возможности запуска, предлагая решения для запуска на низкую околоземную орбиту з грузоподъемностью до десяти тонн. Штаб-квартира Firefly Aerospace находится в Сидар Парк, штат Техас, США. С 2017 года компания принадлежит украинскому предпринимателю Максиму Полякову.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  NASA


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Надо срочно догнать эту компанию и обложить налогами!!!
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07.02.2021 15:19 Відповісти
лучшие умы покинули и бросили это ГРЁБАННОЕ СООБЩЕСТВО ПРЕСТУПНЫХ "ЭЛИТ" украина была ведущая космическакя держава!!!! ЮЖМАШЗАВОД в Ж... МОТОРСИЧ в ж... КБ антонова в ж... разворовалли и разбьежались по заграницам а теперь годяться укрбизнесмен!!!! да он украину-государство вспоминает как страшный сон
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07.02.2021 16:03 Відповісти
 
 