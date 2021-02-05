Космическая компания Firefly украинского бизнесмена получила заказ от NASA на $90 миллионов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контакт с компанией Firefly Aerospace на доставку десяти научно-технических приборов на Луну в 2023 году.

Сумма контракта составила $93,3 млн, говорится в сообщении NASA. Высадка запланирована около Моря Кризиса. Аппаратура нацелена исследовать условия и ресурсы лунной поверхности.

В Управлении отмечают, что подобные исследования помогут в дальнейшем подготовиться к высадке человека на Луну.

Этот контракт является частью программы "Артемида". Компания Firefly Aerospace будет отвечать за все этапы доставки груза: запуск с Земли, интеграция полезного груза, высадка на Луну, а также все операции во время миссии. Доставит груз аппарат Firefly Blue Ghost.

Как сообщили в пресс-службе Firefly Aerospace, вся миссия будет длится одни лунные сутки, что равно 14 земным дням. Также аппарат доставит на Луну 50 кг коммерческого груза.

Firefly Aerospace разрабатывает семейство ракет-носителей и космических аппаратов и услуг, которые обеспечивают лучшую доступность и надежность. Ракеты-носители компании используют общедоступные технологии, производственную инфраструктуру и возможности запуска, предлагая решения для запуска на низкую околоземную орбиту з грузоподъемностью до десяти тонн. Штаб-квартира Firefly Aerospace находится в Сидар Парк, штат Техас, США. С 2017 года компания принадлежит украинскому предпринимателю Максиму Полякову.