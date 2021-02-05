Рада лишит Минюст полномочий устанавливать правила продажи арестованного имущества
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Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно устранения разногласий и осовременивания реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве".
Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3360-1 проголосовали 276 народных депутатов.
Документом предложено исключить процедуру реализации имущества по фиксированной цене в рамках процедуры исполнительного производства, а также передать от Минюста Кабинету министров полномочия определять порядок проведения электронных аукционов по продаже такого имущества, в том числе с возможностью понижения начальной цены.
Сейчас реализация по фиксированной цене применяется в отношении имущества, оценочная стоимость которого не превышает 50 минимальных размеров заработной платы (кроме недвижимости и транспортных средств).
Кроме того, законопроект обязывает проводить реализации предмета ипотеки в рамках исполнительного производства на электронных торгах.
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