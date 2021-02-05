БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1113 відвідувачів онлайн
Новини ВладаРегуляторна політика
496 0
ВР (2528) закон (1330) Кабмін (7245) Мін'юст (540) парламент (1802) арешт майна (75)

Рада лишит Минюст полномочий устанавливать правила продажи арестованного имущества

Новини БізнесЦензор Влада Регуляторна політика

Рада лишит Минюст полномочий устанавливать правила продажи арестованного имущества

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно устранения разногласий и осовременивания реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3360-1 проголосовали 276 народных депутатов.

Документом предложено исключить процедуру реализации имущества по фиксированной цене в рамках процедуры исполнительного производства, а также передать от Минюста Кабинету министров полномочия определять порядок проведения электронных аукционов по продаже такого имущества, в том числе с возможностью понижения начальной цены.

Сейчас реализация по фиксированной цене применяется в отношении имущества, оценочная стоимость которого не превышает 50 минимальных размеров заработной платы (кроме недвижимости и транспортных средств).

Кроме того, законопроект обязывает проводить реализации предмета ипотеки в рамках исполнительного производства на электронных торгах.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 