Рада лишит Минюст полномочий устанавливать правила продажи арестованного имущества

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно устранения разногласий и осовременивания реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3360-1 проголосовали 276 народных депутатов.

Документом предложено исключить процедуру реализации имущества по фиксированной цене в рамках процедуры исполнительного производства, а также передать от Минюста Кабинету министров полномочия определять порядок проведения электронных аукционов по продаже такого имущества, в том числе с возможностью понижения начальной цены.

Сейчас реализация по фиксированной цене применяется в отношении имущества, оценочная стоимость которого не превышает 50 минимальных размеров заработной платы (кроме недвижимости и транспортных средств).

Кроме того, законопроект обязывает проводить реализации предмета ипотеки в рамках исполнительного производства на электронных торгах.