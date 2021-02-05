БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
691 відвідувач онлайн
Новини Фінанси
127 0
гроші (472) податкова (316)

Количество проверок по обращению налогоплательщиков сократилось вдвое, – ГНСУ

Новини БізнесЦензор Фінанси

Количество проверок по обращению налогоплательщиков сократилось вдвое, – ГНСУ

В прошлом году по обращению налогоплательщика было проведено 517 проверок, в 2019 году таких проверок было 903.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы.

"Чаще всего такие обращения проходят в связи со сменой основателя, должностных лиц или из-за желания плательщика подтвердить правильность ведения налогового учета на предприятии. Так, за 2019 год таких проверок было проведено 903, а за 2020-й – 517", – сказано в сообщении.

В результате этих проверок в 2020 году Госналоговая взыскала в бюджет 131 млн грн.

При этом в Налоговой службе напомнили, что на время карантинных ограничений проведение проверок было запрещено почти по всем основаниям, однако на обращения налогоплательщика ограничения не распространялись.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  ДНСУ


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 