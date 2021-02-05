Цены на импортный газ в январе подскочили на 24%, – Минэкономики
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Импорт природного газа на территорию Украины в январе 2020 года осуществлялся по средней цене $250,09 (7 044,89 грн) за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли.
Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 24% выше цены января 2021 года в долларовом эквиваленте, когда она составила $202,47 (5 702,84 грн).
Как сообщалось, по данным Минэкономики, импорт природного газа на территорию Украины в декабре 2020 года осуществлялся по средней цене $202,47 (5 702,84 грн) за тысячу кубометров, что на 11% выше цены ноября 2020 года.
Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно отмечали, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.
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