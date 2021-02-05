На Запорожской ТЭС вновь аварийно отключился первый энергоблок (обновлено)

В пятницу, 5 февраля, в 10:49 произошло аварийное отключение энергоблока №1 "ДТЭК Запорожская ТЭС".

Как сообщает пресс-служба Энергодарского городского совета, энергоблок отключили из-за неисправности системы охлаждения трансформатора Т-1.

На данный момент в работе пребывают третий и четвертый энергоблоки электростанции. На втором энергоблоке начаты пусконаладочные работы.

В свою очередь в пресс-службе ДТЭК уточнили, что станция продолжает работать двумя блоками (№3 и №4) с мощностью около 400 МВт.

"Для возмещения графика нагрузки энергоблока №1 энергетики станции оперативно начали пусковые работы на блоке №2. Отключение блока не повлияло на энергоснабжение и водоснабжение региона, как и на работу ТЭС в целом", – подчеркивают в компании.

Как сообщалось, вечером 3 февраля "ДТЭК Запорожская ТЭС" полностью отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции "Луч", принадлежащей "Запорожьеоблэнерго". На момент происшествия в работе находилось 3 энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт". В результате временно были обесточены потребителей городов Энергодар и Днепрорудное.

Уже 4 февраля Запорожская ТЭС возобновила работу после аварии.